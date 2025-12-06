Impresionante accidente en Rumania: automóvil a toda velocidad salió despedido varios metros y voló sobre otros vehículos [VIDEO]

Un impresionante accidente ocurrió esta semana en la ciudad rumana de Oradea, cerca de la frontera con Hungría: un automóvil fuera de control salió despedido varios metros y sobrevoló una rotonda y otros dos vehículos hasta aterrizar en un jardín.

Las imágenes de las cámaras de seguridad -reveladas por la prensa del país europeo- muestran el preciso momento del accidente, registrado el pasado miércoles, 3 de diciembre, al promediar las 9:30 p.m.

En el video, que ya se volvió viral en redes sociales; se aprecia cuando el automóvil a toda velocidad entra en la rotonda y, luego, sale despedido por los aires, pasando por encima de dos vehículos que ingresaban a la intersección.

Según medios rumanos, el coche se estrelló con una valla de seguridad y terminó en las áreas verdes de una gasolinera.



🇷🇴 Mercedes flies over 2 cars in Romania, a 55-year-old driver lost control due to a medical problem, but he survived the crash with moderate injuries, and refused hospitalization. pic.twitter.com/Q3KX4Vdqhe — Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2025

¿Cuáles fueron las causas del aparatoso accidente?

Debido al aparatoso accidente, el conductor quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Pese a lo ocurrido, el hombre, de unos 55 años, solo sufrió lesiones menores y no necesitó hospitalización, reportó el diario rumano Libertatea.

De acuerdo con el citado periódico, el chofer dio negativo a los exámenes toxicológicos practicados. El hombre dijo que perdió el control de su vehículo debido a una “crisis diabética”, aunque esto deberá ser corroborado por las investigaciones, ya en marcha.

Afortunadamente, no había personas cerca del lugar donde aterrizó el vehículo, por lo que no se registraron víctimas, más allá del propio conductor, cuya vida no corre peligro.

