Charlie Kirk: ¿cuál era su relación con Donald Trump y cómo influyó en su estrategia política?

El activista Charlie Kirk era un importante aliado del presidente Donald Trump. | Fuente: EFE

El círculo de Donald Trump está de luto. El joven de derecha e influencer Charlie Kirk (31), falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en el oeste de Estados Unidos. El activista era un importante aliado del presidente republicano.

En diálogo con RPP, el periodista experto en fronteras y director del medio CGN News, Carlos Gonzáles, señaló que Kirk fue una pieza clave en la estrategia política de Donald Trump para acercarse a los jóvenes en las elecciones del 2020.

“Charlie Kirk era un joven bastante ideal, muy inteligente. Él quiso ingresar a las Fuerzas Armadas, pero no pudo. De ahí se metió a una universidad en Chicago, Illinois, donde nació. Pero en un momento dado dijo: ‘no, esto no es para mí’. Desertó de su situación académica y empezó un movimiento. […] Creó una organización, una lucrativa para reclutar a jóvenes de un movimiento conservativo. En ese momento ya era simpatizante de Donald Trump. Ese movimiento ayudó mucho en el 2020 a la elección de Donald Trump. Posteriormente, hizo lo mismo y fue realmente un punto bastante importante para Donald Trump. […] El mérito de él, de galvanizar y movilizar el voto juvenil, lo entendió Donald Trump”, señaló Gonzáles en Prueba de Fuego.

Asimismo, el periodista precisó que el joven de 31 años “nunca fue un asesor oficialmente” del presidente republicano; sin embargo, “era una persona muy importante” para él.

“Llegaron a ser muy buenos amigos a tal punto que a veces cuando él lo discrepaba en alguna decisión como el ataque a Irán por la situación nuclear, Trump no le dijo nada. Simplemente lo escuchó y nunca le dijo ‘NO’, como lo hace con todos sus detractores. A ese punto era la amistad que tenían y [Trump] lo dejaba actuar. […] Era uno de los pocos que tenían una comunicación directa con el presidente Donald Trump”, acotó.

Periodista experto en fronteras Carlos Gonzáles. | Fuente: RPP

¿Fue un asesinato político?

Al estar estrechamente ligado con Donald Trump, se especulaba que el crimen de Charlie Kirk sería un acto político. Al respecto, Carlos Gonzáles señaló que “podría tratarse” de un asesinato de esta naturaleza; no obstante, precisó que “se tiene que seguir investigando” para determinar las causas reales detrás del ataque. “Lamentablemente, ahorita solamente son especulaciones”, indicó.

En esa misma línea, el periodista explicó que debido a la cercanía del influencer con el mandatario estadounidense, el protocolo indica que la seguridad del mandatorio sea reforzada.

“Esta persona influyó mucho en la actividad política del presidente, [por lo que] es un protocolo a seguir, ya que puede haber alguna relación definitivamente. En mi opinión, Charlie Kirk era una persona bastante estimada y respetada a pesar de que comulgaba. Entonces, es un poco raro, por eso hay que ver bien eso. Es un poco más fácil él que sea un blanco porque la seguridad de Charlie Kirk no era tan [fuerte]. Es una cuestión de protocolo de parte del servicio secreto [reforzar la seguridad de Trump]”, concluyó.