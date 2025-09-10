Últimas Noticias
FBI dice que detuvo al sospechoso de asesinar de un disparo a Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Charlie Kirk fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello.
Agencia EFE

El director del FBI, Kash Patel, señaló que el responsable detrás del tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk "se encuentra bajo custodia". El comentarista y activista fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

El FBI detuvo este miércoles a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, informó el director de la agencia, Kash Patel.

"El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible", escribió Patel en su perfil en la red social X.

El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.

El activista conservador, de 31 años y una de las figuras más jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2 000 personas.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", informó Trump en la plataforma Truth Social, poco después de que hubiese sido trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, en el estado de Utah.

Momento del disparo fue difundido en redes sociales

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Aunque el centro académico informó que un sospechoso había sido arrestado, el periódico The New York Times detalló luego que la persona detenida no es el autor del disparo.

Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

