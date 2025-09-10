Comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, recibe un disparo en una universidad de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley.

Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

De manera oficial, la institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado.

De momento, las autoridades se encuentran investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Un sospechoso detenido

Tras el ataque, la Universidad Utah Valley confirmó que un sospechoso fue detenido en el campus de la institución por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk mientras intervenía en el evento.

Trump pide orar por su aliado Charlie Kirk

En tanto, Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

"Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos", indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

¿Quién es Charlie Kirk?

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.