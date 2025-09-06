Charlie Sheen habla por primera vez sobre sus encuentros sexuales con hombres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Charlie Sheen decidió contar todo acerca de su vida privada en The Book of Sheen, un libro que recopila sus memorias y en el que, por primera vez, habla de sus encuentros sexuales con hombres. Parte de este testimonio también se incluye en su documental aka Charlie Sheen, producido por Netflix.

Como parte de la promoción de estos lanzamientos, el protagonista de Two and a Half Men concedió varias entrevistas en las que relató cómo comenzó a experimentar con personas de su mismo sexo, después de haber estado solo con mujeres. "Le di la vuelta al menú", sostuvo en declaraciones citadas por People.

Asimismo, reveló que esta etapa comenzó después de empezar a fumar crack.

"Eso fue lo que lo inició. Ahí nació o se encendió. Y en los periodos en que estaba lejos de la pipa, intentando procesarlo, preguntándome: '¿De dónde salió esto? ¿Por qué pasó?'… y finalmente aceptar", detalló.

Sheen, de 60 años, dijo que mantuvo en secreto sus encuentros con hombres, porque estuvo sometido a extorsiones.

"En ese momento pensé: 'Está bien, mejor paguemos para mantenerlo en silencio. Y ojalá se quede ahí, que desaparezca'". Sin embargo, admitió que se sentía "rehén" de esa situación y que decidió liberarse compartiéndolo públicamente: "Fue liberador, jodidamente liberador… [poder] hablar de estas cosas".

Charlie Sheen recordó cómo enfrentó extorsiones tras revelar que era portador de VIH

En 2015, durante el programa Today, Charlie Sheen reveló que era portador de VIH, virus que, dijo, contrajo durante sus años de consumo de drogas. Explicó que intentó mantener en privado su diagnóstico, pero que nuevamente fue objeto de extorsiones.

Contó que algunas personas que pasaban la noche en su casa fotografiaban su medicación y lo amenazaban con difundir su estado de salud si no recibían dinero. Según narró, en un inicio accedió, pero luego decidió hacerlo público.

No obstante, aseguró que nunca transmitió el virus a ninguna de sus exparejas sexuales: "Sé con certeza que nunca lo pasé".

Sobrio desde 2017, Sheen aseguró que está enfocado en enmendar los daños que causó su comportamiento, sin buscar presentarse como víctima: "No voy a huir de mi pasado ni dejar que me controle".

Las memorias The Book of Sheen estarán disponibles el 9 de septiembre, y el documental aka Charlie Sheen se estrenará en Netflix un día después.