Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Charlie Sheen habla por primera vez sobre sus encuentros sexuales con hombres

En el año 2010, Sheen fue el actor mejor pagado de la televisión gracias a su trabajo en la serie 'Two and a half men'.
En el año 2010, Sheen fue el actor mejor pagado de la televisión gracias a su trabajo en la serie 'Two and a half men'. | Fuente: Netlfix
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Sheen, de 60 años, dijo que mantuvo en secreto sus encuentros con hombres, porque estuvo sometido a extorsiones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Charlie Sheen decidió contar todo acerca de su vida privada en The Book of Sheen, un libro que recopila sus memorias y en el que, por primera vez, habla de sus encuentros sexuales con hombres. Parte de este testimonio también se incluye en su documental aka Charlie Sheen, producido por Netflix.

Como parte de la promoción de estos lanzamientos, el protagonista de Two and a Half Men concedió varias entrevistas en las que relató cómo comenzó a experimentar con personas de su mismo sexo, después de haber estado solo con mujeres. "Le di la vuelta al menú", sostuvo en declaraciones citadas por People.

Asimismo, reveló que esta etapa comenzó después de empezar a fumar crack.

"Eso fue lo que lo inició. Ahí nació o se encendió. Y en los periodos en que estaba lejos de la pipa, intentando procesarlo, preguntándome: '¿De dónde salió esto? ¿Por qué pasó?'… y finalmente aceptar", detalló.

Sheen, de 60 años, dijo que mantuvo en secreto sus encuentros con hombres, porque estuvo sometido a extorsiones.

"En ese momento pensé: 'Está bien, mejor paguemos para mantenerlo en silencio. Y ojalá se quede ahí, que desaparezca'". Sin embargo, admitió que se sentía "rehén" de esa situación y que decidió liberarse compartiéndolo públicamente: "Fue liberador, jodidamente liberador… [poder] hablar de estas cosas". 

Charlie Sheen recordó cómo enfrentó extorsiones tras revelar que era portador de VIH

En 2015, durante el programa Today, Charlie Sheen reveló que era portador de VIH, virus que, dijo, contrajo durante sus años de consumo de drogas. Explicó que intentó mantener en privado su diagnóstico, pero que nuevamente fue objeto de extorsiones.

Contó que algunas personas que pasaban la noche en su casa fotografiaban su medicación y lo amenazaban con difundir su estado de salud si no recibían dinero. Según narró, en un inicio accedió, pero luego decidió hacerlo público.

No obstante, aseguró que nunca transmitió el virus a ninguna de sus exparejas sexuales: "Sé con certeza que nunca lo pasé".

Sobrio desde 2017, Sheen aseguró que está enfocado en enmendar los daños que causó su comportamiento, sin buscar presentarse como víctima: "No voy a huir de mi pasado ni dejar que me controle".

Las memorias The Book of Sheen estarán disponibles el 9 de septiembre, y el documental aka Charlie Sheen se estrenará en Netflix un día después.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Charlie Sheen Two and a Half Men Netflix Famosos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA