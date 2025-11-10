Miles de vuelos cancelados y advertencias de Trump contra controladores aéreos: se agrava caos en aeropuertos

La crisis generada por el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, que este lunes alcanzó su día 41, ha escalado hasta generar un caos sin precedentes en el tráfico aéreo, con casi 2000 vuelos cancelados en una sola jornada en medio de una creciente escasez de controladores.



Este lunes se cancelaron un total de 1983 vuelos en el país, lo que representa un 7,7 % de las rutas programadas, y 6056 trayectos sufrieron retrasos, según datos de la plataforma Flightaware citados por medios estadounidenses.

La interrupción llegó a su punto más álgido el domingo, cuando se canceló más del límite del 10 % anunciado por la Administración Federal de Aviación (FAA), de acuerdo con la consultora de aviación Cirium.



Los efectos de la falta de personal se sintieron con fuerza en las principales terminales del país, donde se registraron 36 problemas de personal en instalaciones de la FAA solo este lunes, más de seis veces la cantidad reportada en el mismo periodo del año anterior.

En Nueva York, los aeropuertos más afectados fueron John F. Kennedy (JFK) con 254 vuelos cancelados, LaGuardia con 144, y Newark Liberty (Nueva Jersey) con 99, sumándose a cientos de retrasos en los tres.

Por otra parte, un reporte de CNN detalló que los retrasos superaron las seis horas de media en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, donde la falta de personal en la torre de control y el TRACON (Centro de Control de Tráfico Aéreo) se combinó con una tormenta de nieve.

Trump exige el regreso al trabajo y amenaza con sanciones

Ante la ola de ausencias, el presidente Donald Trump amenazó este lunes con reducir los sueldos a los controladores aéreos que se han reportado enfermos durante el cierre de Gobierno.

"¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo", exigió el mandatario a través de su red Truth Social.

Trump también prometió recomendar una bonificación de 10 000 dólares por persona por su "distinguido servicio a nuestro país", para aquellos que han permanecido en sus puestos a pesar de no recibir pagos durante los 41 días de paralización federal.

"Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría COMPLETAMENTE en breve: NO ESTOY CONTENTO CON USTEDES", posteó Trump dirigiéndose a los profesionales ausentes.

También agregó que los ausentes tendrán, en su opinión, "una mancha negativa" en sus expedientes. El mandatario fue más allá al expresar que, "si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas".