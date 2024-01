Ciudadanía americana: esto dice en español el juramento de lealtad que se hace en la ceremonia de naturalización

Como parte de la naturalización, se hace un juramento donde te comprometes a apoyar al país y protegerlo ante cualquier amenaza.

Después de cumplir 5 años viviendo en Estados Unidos con una green card, un extranjero puede iniciar su proceso de ciudadanía por naturalización en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Una vez que se cumpla con todos los requisitos y se apruebe el trámite, el nuevo ciudadano pasará por una ceremonia de naturalización.

En esa ceremonia, a la persona naturalizada le quitan la tarjeta verde, le dan un kit de bienvenida y deberá realizar un Juramento de Lealtad a Estados Unidos, el cual lo hará en voz alta y en inglés. Luego de esto, la persona es oficialmente un ciudadano americano con todos los derechos y deberes que indica la Constitución.

¿Ya te aprobaron la nacionalidad? En esta nota te brindamos la traducción en español de qué es lo que dice el juramento que haces durante la Ceremonia de Ciudadanía.

El Juramento de Lealtad a Estados Unidos

El juramento que debe ser dicho en voz alta es el siguiente:

"I here by declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God".

Esta es la traducción del Juramento de Lealtad de EEUU en español

"Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier principado, potentado, estado o soberanía extranjero, del cual he sido hasta ahora súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Que tendré verdadera fe y lealtad a las mismas; que tomaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que prestaré servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo requiera la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando lo requiera la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión; que Dios me ayude".