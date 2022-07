La vacunación y los refuerzos siguen siendo muy efectivos con las nuevas variantes. | Fuente: AFP

Ante la duplicación de las hospitalizaciones por la COVID-19, las autoridades estadounidenses abogaron por continuar con la vacunación pese no estar clara su efectividad contras las nuevas subvariantes de ómicron.

Estados Unidos está registrando unas 5 100 hospitalizaciones diarias relacionadas con el coronavirus, "una duplicación de los ingresos hospitalarios desde principios de mayo", afirmó la directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, en rueda de prensa.

El aumento está relacionado con el ascenso meteórico de los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron, que se detectaron por primera vez en abril. Representan respectivamente el 16 % y el 65 % del virus que circula actualmente en Estados Unidos.

Pese a que no son más severas que otras variantes, "sabemos que son más transmisibles y tienen mayor capacidad para evadir la inmunidad", añadió Walensky. Sin embargo, la directora del CDC precisó que la vacunación y los refuerzos contra los casos graves y la muerte siguen siendo, probablemente, muy efectivos con las nuevas variantes.

"Mantenerse al día con la vacunación contra la COVID-19 proporciona la mejor protección contra resultados graves", concluyó.

Mensaje de tranquilidad

Pese al aumento de casos, las nuevas variantes no deberían causar pánico o "perturbar nuestras vidas", dijo Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden.

Aunque el número de víctimas diarias se ha reducido considerablemente desde que la crisis alcanzó su punto álgido hace más de un año, Estados Unidos sigue registrando entre 300 y 350 muertes al día, una cifra "inaceptable", dijo Fauci.

Cada día, el país registra entre 100 000 y 150 000 nuevos casos, pero la cifra podría no ser exacta, puesto que no contempla la totalidad de casos debido al uso extendido de las pruebas de la COVID-19 en casa, cuyos resultados a menudo no se comunican a las autoridades. (AFP)



