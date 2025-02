Deportaciones en Estados Unidos: ¿qué dificultades presentan los abogados a la hora de defender a inmigrantes detenidos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrew Lattarulo, abogado especializado en inmigración, dio algunos alcances sobre lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos que, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado las deportaciones de personas en situación migratoria irregular, algo que ha generado gran preocupación en la comunidad peruana que radica en ese país.

“Siguen las deportaciones, los oficiales de inmigración están siendo bien activos. Con la nueva administración estamos viendo muchos cambios”, señaló en La Rotativa del Aire-Edición Noche, desde Boston, el jurista estadounidense de madre peruana.

En el caso de los migrantes peruanos, Lattarulo sostuvo que muchas veces su situación presenta mayores dificultades a comparación de otros clientes que buscan ordenar su documentación para no ser deportados.

“Hay mucha gente, por ejemplo, que no aplicaron a un asilo dentro de un año [de haber llegado a Estados Unidos] y si no aplicas dentro de un año no calificas. Entonces, hay muchos peruanos que ya pasaron ese año o vinieron aquí simplemente con una visa y realmente no hay mucho que hacer en algunos casos”, detalló.

Fianza de hasta 25 000 dólares

“Lo que estoy viendo ahora en el Gobierno de Trump es que si te detiene Inmigración y, por ejemplo, estás encarcelado en Massachusetts, después de dos o tres días te mueven más cerca a la frontera con México, entonces estamos viendo muchos casos que están moviendo a los detenidos y es muy difícil para el abogado representar a esa persona”, agregó.

Lattarulo, además, contó que en Boston la representación legal para los migrantes detenidos tiene un costo que oscila entre los 4 000 y 8 000 dólares “solo para pedir una fianza” y que esta puede ser establecida por la Corte “entre 7500 a 25 000 dólares”.

“Los jueces de inmigración cobran eso porque realmente no quieren que las personas salgan de allí […] Cuando te quieren detener o estás detenido es bien difícil de que ganes tu caso”, apuntó.