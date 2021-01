Trump se dirigió a sus seguidores en la base militar Joint Base Andrews en Maryland. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEX EDELMAN

Donald Trump brindó su último mensaje presidencial antes de la toma de mando de Joe Biden en Estados Unidos, una ceremonia a la que no asistirá.

Trump se dirigió con su esposa Melania a una base aérea militar de Andrews (Maryland), a las afueras de Washington, luego de dejar por última vez la Casa Blanca a bordo del helicóptero presidencial Marine One.

"Le deseo al nuevo gobierno mucho éxito. Tiene las bases para hacer algo espectacular", dijo Trump en su último mensaje como presidente de Estados Unidos.

"A pesar de la peor pandemia en más de 100 años, las cosas que hemos visto han sido increibles. Los amamos y estaremos de regreso de alguna forma", afirmó Trump en la base aérea militar de Andrews (Maryland).

Tras el discurso, Trump y su esposa abordaron el avión Air Force One, el cual despegó para dirigirse a Florida, acompañado de música a todo volumen "My Way" de Frank Sinatra.

Joe Biden asume este miércoles como presidente de Estados Unidos, lo que abre un nuevo capítulo en un país dividido y en crisis, situación que quedará reflejada en el traspaso del mando, marcado por la seguridad extrema tras el asalto al Capitolio y por la ausencia del predecesor.

Su vicepresidenta, Kamala Harris, pasará a la historia como la primera mujer en ocupar el cargo. Además, es la primera persona negra y de origen indio en ser elegida para este puesto. La encargada de tomarle juramento será la jueza de la Corte Suprema Gloria Sotomayor, primera magistrada de origen latino en alcanzar el alto tribunal.

