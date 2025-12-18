Avión se estrelló al aterrizar en aeropuerto de Carolina del Norte: se reportan varios fallecidos

Tragedia a pocos días de Navidad. Un avión se estrelló e incendió al aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos); un fatal accidente que ha dejado múltiples víctimas mortales.

“Puedo confirmar que hay víctimas mortales”, declaró el sheriff del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque evitó señalar el número, informó el canal FOX 8 News.

El accidente se registró al promediar las 10:15 a.m. (hora local) de este jueves, 18 de diciembre, detalló el Aeropuerto Regional de Statesville en su cuenta de Facebook.

El avión accidentado es un Cessna C550, que se precipitó en la pista de aterrizaje del citado aeropuerto, en circunstancias que son motivo de investigación.

Según medios estadounidenses, la aeronave pertenece expiloto de NASCAR Greg Biffle, aunque no se ha confirmado si se encuentra entre las víctimas mortales.

Equipos de emergencia han acudido al lugar de la tragedia, que permanece acordonada mientras se realizan las labores de rescate.



Lo que se sabe del fatal accidente

Según datos del vuelo, revelados por el portal Queen City News, el avión despegó del Aeropuerto Regional de Statesville cinco minutos antes del fatal accidente.

Los datos de seguimiento del vuelo indican que la aeronave se dirigía a Sarasota, Florida; por lo que se presume que tuvo que regresar tras presentar un desperfecto poco después de despegar.

El aeropuerto de Statesville permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, según informó el director del aeropuerto, John Ferguson.

