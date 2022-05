Foto de archivo donde se aprecia al crucero de misiles insignia de la Armada rusa 'Moskva' (d) atracando en la bahía de la ciudad de Crimea de Sebastopol. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este viernes que no ofreció información de inteligencia "específica" a las fuerzas de Ucrania para que atacaran el buque insignia de la Flota rusa en el mar Negro, el Moskvá.



De esta forma la Casa Blanca y el Pentágono reaccionaban a las informaciones aparecidas el jueves en medios de comunicación que apuntaban que Washington suministró datos de inteligencia para ayudar a Ucrania a hundir a mediados de abril el crucero con misiles.



El canal CNN y el diario The Washington Post señalaron el jueves, citando fuentes gubernamentales estadounidenses, que EE.UU. no tuvo "aviso previo" de que Kiev fuera a atacar ese emblemático navío ruso, aunque afirmaron que Washington "comparte información" marítima con Ucrania.



Preguntada al respecto este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas en el avión presidencial que esas informaciones de medios "son imprecisas".



"No proporcionamos a Ucrania información específica para atacar el barco, no estuvimos implicados en la decisión ucraniana de golpear la embarcación o la operación que se llevó a cabo. No tuvimos conocimiento por anticipado de que Ucrania pretendiera atacar el barco", subrayó.

Subestiman el rol de Ucrania

Psaki reveló que ha abordado este tema con el presidente Joe Biden y su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y remarcó que el mandatario cree que se está exagerando el papel de EE.UU. y subestimando el rol de los ucranianos.



"Los ucranianos tienen sus propias capacidades de inteligencia para seguir y atacar los barcos rusos, como hicieron en este caso", destacó Psaki.



Por su parte, desde el Pentágono, el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, explicó que EE.UU. proporciona a las fuerzas ucranianas lo que considera como "información relevante y oportuna sobre las unidades rusas".



"Es legítima, es legal y es limitada", remarcó Kirby, quien recordó que EE.UU. no es el único país que ofrece datos de ese tipo a Kiev, que, a su vez, tiene capacidad de recolectar inteligencia.



Kirby insistió en que los ucranianos no avisan a EE.UU. sobre sus operaciones diarias, ni Washington espera que lo hagan.



Rusia admitió un muerto y 27 desaparecidos en el hundimiento del crucero de misiles Moskvá, que Moscú atribuyó a un incendio y a la explosión de munición, mientras que Kiev y EE.UU. al impacto de dos misiles ucranianos.

(Con información de EFE)

