“No los quiero en Estados Unidos”: ¿por qué Donald Trump tiene en la mira a los migrantes de Somalia?

En la mira de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha arremetido contra los migrantes somalíes al acusarlos de haber llegado al país solo para “aprovecharse” y decir que la nación africana “apesta”.

Tras una reunión de su gabinete, el mandatario republicano dijo que no quiere a la comunidad somalí en Estados Unidos, tras enfatizar que son “no son gente que trabaje”.

“No hacen más que quejarse. (...) Dicen que esto no es el paraíso, pero cuando vienen del infierno y no hacen más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que vuelvan al lugar de donde llegaron", dijo este martes.

La crítica de Trump inició contra el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente en las elecciones anteriores, Tim Walz, por su gestión en ese estado donde se registra el mayor porcentaje de población de origen somalí en el país.

A Trump le habían consultado si Walz debería renunciar por un caso de fraude al sistema de servicios sociales en Minnesota en el que, según las autoridades judiciales, están implicados miembros de la comunidad africana.

El republicano Donald Trump endureció las políticas migratorias en su retorno a la Casa Blanca. Fuente: EFE

"He oído que han estafado miles de millones de dólares en ese estado. Y no aportan nada. (...) Seré honesto con ustedes. Algunos dirán 'esto no es políticamente correcto'. No me importa. No los quiero en nuestro país", apuntó.

Trump aseveró que Somalia es “apenas un país” que “no tiene nada”. “Solo andan matándose entre ellos”, enfatizó en el paquete de críticas en el que incluyó a la congresista, Ilham Omar, de origen somalí, y representante de Minnesota en la Cámara de Representantes.

El líder republicano consideró que la congresista es una persona “incompetente” y “realmente mala” que, como otras personas de origen somalí, solo se queja.

"Durante años la he visto quejarse de nuestra Constitución, de cómo a ella se la está tratando mal. (...) Es una basura. Sus amigos son basura", arremetió.

Ilham Omar respondió a Trump y dijo que su obsesión con ella es “preocupante”.

No es la primera ocasión en que Trump pone en la mira a esta comunidad. El fin semana criticó a los migrantes de 19 países considerados tercermundistas, entre ellos Somalia, y suspendió solicitudes de migración – ciudadanía y green card – para los ciudadanos de esas naciones.

Esta medida se produce en medio de la creciente represión migratoria en el país y tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que estaría implicado un ciudadano afgano con asilo.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las dos agentes a las que supuestamente tiroteó cerca de la Casa Blanca.Fuente: EFE

Y es que Minnesota se ha convertido en el nuevo objetivo de las redadas migratorias de la Administración Trump y la zona de las ciudades de Mineápolis, la más poblada, y Saint Paul, la capital, sería la más afectada por el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Somalia evita responderle a Trump para no transformar sus declaraciones en un “problema”

El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, dijo es que es mejor ignorar los comentarios de Donald Trump para evitar transformar sus dichos en un “problema”.

“Trump ha insultado a muchos países, incluyendo Nigeria y Sudáfrica. Hay cosas que no requieren comentario”, indicó el político.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la nación africana, Ali Omar, señaló que la narrativa de Trump es “falsa” y un “insulto” a la resiliencia y sacrificio somalí.

“Debemos mantenernos unidos, proteger nuestra dignidad y demostrarle al mundo que no somos peones de nadie”, expresó el canciller.

Minnesota también le responde a Trump

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, agradeció al Gobierno federal el apoyo para investigar delitos; sin embargo, rechazó que Trump ataque “indiscriminadamente” a los migrantes.

Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, afirmó que su compromiso con los migrantes del estado es "inquebrantable" y que la policía de la ciudad no participará en operativos de control migratorio.

Jamal Osman, concejal de Mineápolis de origen somalí, también defendió a la comunidad: "Nuestros vecinos somalíes estadounidenses —la gran mayoría ciudadanos estadounidenses— merecen sentirse seguros en su propio país ¿Acaso no hemos aprendido nada?".

Asimismo, el actor y humorista Ben Stiller escribió que los migrantes “no deberían ser demonizados”, recordado que Estados Unidos se “construyó a costa de personas que vinieron de otros lugares”.