Estados Unidos: el acusado del tiroteo a la Guardia Nacional se declara no culpable de asesinato

El acusado del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington se declaró este martes no culpable de los cargos de asesinato y agresión durante una primera comparecencia judicial que hizo desde la cama del hospital en el que permanece ingresado, informó la cadena CNN.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado, por la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las dos agentes a las que supuestamente tiroteó el pasado miércoles cerca de la Casa Blanca.

El otro agente afectado mientras patrullaba, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

El acusado, que se encuentra hospitalizado porque resultó herido por agentes federales durante el tiroteo, se declaró inocente de todos los cargos.

Además del de asesinato, está acusado de un delito de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego durante un acto violento.

Las autoridades siguen investigando el posible motivo del crimen, aunque la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que la Justicia podría acusarlo de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

La jueza del Distrito de Columbia Renee Raymond ordenó que el acusado permanezca detenido sin fianza hasta que se celebre el juicio.

Durante la comparecencia virtual apareció tapado con una manta, a excepción de la cabeza, y con los ojos cerrados mientras se retorcía de dolor.

Rahmanullah Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país y los talibanes tomaron el poder, fue evacuado a Estados Unidos junto con miles de afganos.

A raíz de este ataque, el Gobierno de Trump ha congelado todas las peticiones de asilo de cualquier nacionalidad y estudia ampliar la lista de países con vetos de viaje a Estados Unidos.