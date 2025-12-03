Últimas Noticias
'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, envió carta a Trump: esto dijo sobre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y espías en EE.UU.

'El Pollo' Carvajal envió una carta a Donald Trump.
'El Pollo' Carvajal envió una carta a Donald Trump. | Fuente: Gobierno de Estados UNidos / EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En una misiva obtenida por The Dallas Express, Hugo Carvajal Barrios, conocido como 'El Pollo', alerta sobre una campaña narcoterrorista venezolana contra EE.UU., detallando colaboraciones con grupos armados y operaciones de espionaje infiltradas en territorio norteamericano.

Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, conocido como 'El Pollo Carvajal" remitió una carta al presidente Donald Trump en la que expone detalles sobre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y redes de espionaje en Estados Unidos, reveló este miércoles el diario digital The Dallas Express.

La misiva, fechada el 2 de diciembre de 2025 y compartida exclusivamente con el citado diario por su abogado Robert Feitel, un exfiscal del Departamento de Justicia, representa la primera advertencia pública de Carvajal desde que se declaró culpable en junio de este año por cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal estadounidense.

En la carta, Carvajal afirma escribir para expiar sus acciones y urge a proteger la seguridad nacional estadounidense ante lo que describe como una guerra coordinada por el régimen de Maduro.

Carvajal, extraditado desde España tras una persecución internacional, detalla cómo el régimen venezolano ha utilizado drogas, bandas criminales y operaciones de inteligencia como armas contra Estados Unidos.

La carta surge en un contexto de crecientes tensiones, con el Departamento de Estado ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, y el secretario de Estado Marco Rubio calificando al régimen como una "organización de transbordo" de drogas hacia Norteamérica.

Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela"

Hugo Armando Carvajal Barrios, 'El Pollo' Carvajal

Narcoterrorismo y el Cartel de los Soles

Carvajal describe el gobierno venezolano bajo Chávez y Maduro como una organización criminal centrada en el narcoterrorismo.

"El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos", escribe Carvajal en la carta.

Añade que las drogas enviadas a ciudades estadounidenses no son resultado de corrupción aislada, sino de "políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos".

Según el exgeneral, este plan fue propuesto por el régimen cubano a Chávez en la década de 2000 y ejecutado con la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbolá. "El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos", detalla Carvajal, quien afirma haber sido testigo personal de estas operaciones.

La fiscalía estadounidense ubica a Carvajal en el centro del Cartel de los Soles, una red de militares venezolanos acusados de traficar cocaína hacia Estados Unidos. El exjefe de inteligencia se declaró culpable de conspiración para traficar drogas y apoyar a las FARC, en un caso que resalta el uso intencional de narcóticos como herramienta de ataque.

Carvajal advierte que se podría estar subestimando la capacidad del régimen chavista para resistir y mantenerse en el poder.
Carvajal advierte que se podría estar subestimando la capacidad del régimen chavista para resistir y mantenerse en el poder. | Fuente: EFE

El Tren de Aragua y la exportación de criminalidad

Carvajal revela el rol del régimen en la creación y expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua. "Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua", indica en la misiva.

Explica que Chávez ordenó reclutar líderes criminales en cárceles para defender la "revolución" a cambio de impunidad, y que Maduro amplió esta estrategia exportando delincuentes al exterior.

"Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela", escribe Carvajal.

Añade que se ordenó expulsar a miles de miembros de bandas, coordinado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, la Guardia Nacional y la policía nacional, convirtiendo al Tren de Aragua en el grupo de mayor crecimiento.

Carvajal acusa al régimen de aprovechar las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden-Harris para infiltrar estos grupos en Estados Unidos.

"Ahora cuentan con personal obediente y armado en territorio estadounidense. Para financiar sus operaciones, recibieron instrucciones explícitas de seguir secuestrando, extorsionando y asesinando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen", afirma.

Carvajal relata una propuesta rusa en Caracas para intervenir cables submarinos de internet conectando América del Sur y el Caribe con Estados Unidos. 

Contrainteligencia y espionaje en Estados Unidos

La carta expone operaciones de espionaje venezolano y cubano en territorio estadounidense.

"Durante veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país; muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana", detalla Carvajal.

Además, menciona que la inteligencia cubana le mostró redes dentro de bases navales en la Costa Este y se jactó de haber enviado miles de espías, algunos ahora en posiciones políticas.

Carvajal relata una propuesta rusa en Caracas para intervenir cables submarinos de internet conectando América del Sur y el Caribe con Estados Unidos

"En 2015, le advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día provocaría bombas estadounidenses. Me ignoró", escribe.

Además, acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de recibir pagos para ayudar a Chávez y Maduro, actuando como espías para Cuba y Venezuela, con algunos aún activos.

Smartmatic y manipulación electoral

Carvajal aborda el origen de Smartmatic, el sistema de votación electrónica usado en Venezuela, como herramienta del régimen venezolano

"Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder", afirma.

Explica que colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, quien reportaba directamente a él, y que "el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho".

Según la carta, esta tecnología se exportó al extranjero, incluyendo Estados Unidos, y agentes del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de votación.

"No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para ello", precisa Carvajal.

Advierte sobre subestimar al régimen chavista 

Carvajal expresa respaldo a las medidas de Trump contra Venezuela, considerándolas "necesarias y proporcionales a la amenaza".

"Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela, ya que es en defensa propia y actúa con fundamento en la verdad", escribe, advirtiendo que se podría estar subestimando la determinación del régimen chavista, que tiene "planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control". 

Además, ofrece proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses, lo que podría influir en su sentencia si se considera "asistencia sustancial".

Venezuela Chavismo El Pollo Carvajal Donald Trump

