'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, envió carta a Trump: esto dijo sobre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y espías en EE.UU.

Carvajal advierte que se podría estar subestimando la capacidad del régimen chavista para resistir y mantenerse en el poder. |
Fuente: EFE
El Tren de Aragua y la exportación de criminalidad
Carvajal revela el rol del régimen en la creación y expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua. "Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua", indica en la misiva.
Explica que Chávez ordenó reclutar líderes criminales en cárceles para defender la "revolución" a cambio de impunidad, y que Maduro amplió esta estrategia exportando delincuentes al exterior.
"Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela", escribe Carvajal.
Añade que se ordenó expulsar a miles de miembros de bandas, coordinado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, la Guardia Nacional y la policía nacional, convirtiendo al Tren de Aragua en el grupo de mayor crecimiento.
Carvajal acusa al régimen de aprovechar las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden-Harris para infiltrar estos grupos en Estados Unidos.
"Ahora cuentan con personal obediente y armado en territorio estadounidense. Para financiar sus operaciones, recibieron instrucciones explícitas de seguir secuestrando, extorsionando y asesinando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen", afirma.
Carvajal relata una propuesta rusa en Caracas para intervenir cables submarinos de internet conectando América del Sur y el Caribe con Estados Unidos.
Contrainteligencia y espionaje en Estados Unidos
La carta expone operaciones de espionaje venezolano y cubano en territorio estadounidense.
"Durante veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país; muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana", detalla Carvajal.
Además, menciona que la inteligencia cubana le mostró redes dentro de bases navales en la Costa Este y se jactó de haber enviado miles de espías, algunos ahora en posiciones políticas.
"En 2015, le advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día provocaría bombas estadounidenses. Me ignoró", escribe.
Además, acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de recibir pagos para ayudar a Chávez y Maduro, actuando como espías para Cuba y Venezuela, con algunos aún activos.
Smartmatic y manipulación electoral
Carvajal aborda el origen de Smartmatic, el sistema de votación electrónica usado en Venezuela, como herramienta del régimen venezolano.
"Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder", afirma.
Explica que colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, quien reportaba directamente a él, y que "el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho".
Según la carta, esta tecnología se exportó al extranjero, incluyendo Estados Unidos, y agentes del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de votación.
"No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para ello", precisa Carvajal.
Advierte sobre subestimar al régimen chavista
Carvajal expresa respaldo a las medidas de Trump contra Venezuela, considerándolas "necesarias y proporcionales a la amenaza".
"Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela, ya que es en defensa propia y actúa con fundamento en la verdad", escribe, advirtiendo que se podría estar subestimando la determinación del régimen chavista, que tiene "planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control".
Además, ofrece proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses, lo que podría influir en su sentencia si se considera "asistencia sustancial".