'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, envió carta a Trump: esto dijo sobre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y espías en EE.UU.

Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, conocido como 'El Pollo Carvajal" remitió una carta al presidente Donald Trump en la que expone detalles sobre el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y redes de espionaje en Estados Unidos, reveló este miércoles el diario digital The Dallas Express.

La misiva, fechada el 2 de diciembre de 2025 y compartida exclusivamente con el citado diario por su abogado Robert Feitel, un exfiscal del Departamento de Justicia, representa la primera advertencia pública de Carvajal desde que se declaró culpable en junio de este año por cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal estadounidense.

En la carta, Carvajal afirma escribir para expiar sus acciones y urge a proteger la seguridad nacional estadounidense ante lo que describe como una guerra coordinada por el régimen de Maduro.



Carvajal, extraditado desde España tras una persecución internacional, detalla cómo el régimen venezolano ha utilizado drogas, bandas criminales y operaciones de inteligencia como armas contra Estados Unidos.

La carta surge en un contexto de crecientes tensiones, con el Departamento de Estado ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, y el secretario de Estado Marco Rubio calificando al régimen como una "organización de transbordo" de drogas hacia Norteamérica.

Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela" Hugo Armando Carvajal Barrios, 'El Pollo' Carvajal

Narcoterrorismo y el Cartel de los Soles

Carvajal describe el gobierno venezolano bajo Chávez y Maduro como una organización criminal centrada en el narcoterrorismo.

"El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos", escribe Carvajal en la carta.

Añade que las drogas enviadas a ciudades estadounidenses no son resultado de corrupción aislada, sino de "políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos".

Según el exgeneral, este plan fue propuesto por el régimen cubano a Chávez en la década de 2000 y ejecutado con la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbolá. "El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos", detalla Carvajal, quien afirma haber sido testigo personal de estas operaciones.

La fiscalía estadounidense ubica a Carvajal en el centro del Cartel de los Soles, una red de militares venezolanos acusados de traficar cocaína hacia Estados Unidos. El exjefe de inteligencia se declaró culpable de conspiración para traficar drogas y apoyar a las FARC, en un caso que resalta el uso intencional de narcóticos como herramienta de ataque.