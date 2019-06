Entre las iniciativas lanzadas por la Alcaldía está la "Rat Academy", que no es ningún tipo de institución dedicado a desarrollar las habilidades de estos vecinos, sino un centro destinado a concienciar a las comunidades y a la formación de los profesionales en la gestión de este problema. "Tan sólo un poco de basura puede causar grandes problemas", es el lema de esta academia, que recomienda desde tirar la basura en lugares destinados para ello o no alimentar a las aves ni otros animales silvestres para evitar atraer a las ratas, hasta sobre técnicas sobre el control de plagas en edificios o como identificar su presencia. Pero, dos años después de esa iniciativa, las denuncias contra la población de hocicudos lugareños no sólo no se ha reducido, sino que, según Openthebooks, está previsto que en 2019 aumente hasta las 32.012, es decir, un 4,2 % respecto al año anterior.