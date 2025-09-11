Figuras políticas en EE. UU. expresaron su temor por avance de la violencia política tras asesinato de Charlie Kirk, dice Heidi Castrillón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asesinato del activista político y allegado a Donald Trump, Charlie Kirk, durante un evento en una universidad de Utah, ha remecido el ambiente político y social en Estados Unidos, al tratarse de una figura importante del ala conservadora del país y con amplia llegada en los jóvenes, manifestó a RPP la periodista y empresaria peruana Heidi Castrillón.

"Era un influencer en la juventud, vamos a decir, y hacía sus presentaciones, discursos y debates en distintas universidades. El impacto es bastante fuerte", dijo a RPP Castrillón, quien reside en New Jersey hace 25 años.

Por el momento, precisó que no ha habido grandes avances de las autoridades en capturar al responsable del crimen y que los dos sospechosos detenidos en las últimas horas fueron liberados tras descartarse su responsabilidad en el hecho.

Destacó que este suceso ha sido rechazado tanto por los representantes del Partido Republicano, así como figuras del Partido Demócrata, tales como el expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris.

"Están muy consternados, la vulnerabilidad que existe en este momento en la sociedad es bastante fuerte (...) Tienen el gran temor de que esto se convierta y se quede, y que el tema del diálogo entre distintas ideologías vaya más allá y sea de una forma violenta", sostuvo.

Por las características del hecho y la forma en que se dio, Castrillón no descarta de que este suceso sea calificado como un "crimen político".

Un "asesinato político"

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, subrayó que el agresor tenía como objetivo una sola persona: Charlie Kirk y dados sus vínculos con el movimiento conservado, el gobernador Spencer Cox, calificó lo ocurrido como un “asesinato político”.

Este tiroteo remarca el período más prolongado de violencia política en Estados Unidos desde la década de 1970. Más de 300 casos de actos violentos con motivación política se han registrado en todo el espectro ideológico desde que partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, según recoge un recuento de la agencia de noticias Reuters.

El propio Donald Trump incluso ha sobrevivido a dos atentados contra su vida: uno en el que recibió un disparo en una oreja durante un acto de campaña en julio de 2024 y otro, dos meses después, fue frustrado por agentes federales.