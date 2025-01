Gattas Abugattas: Sudamérica no está "en condiciones de hacer frente a una represalia comercial" de Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gattas Abugattas, especialista en Derecho Internacional, en diálogo con RPP, analizó los recientes acontecimientos suscitados a raíz de la ejecución de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, que en los últimos días ha deportado a cientos de migrantes indocumentos hacia países latinoamericanos.

Como se sabe, el último domingo se suscitó un impasse diplomático entre el país norteamericano y Colombia, debido a que el presidente Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje en su territorio de aviones militares norteamericanos con deportados colombianos, alegando que no se les dio "tratamiento digno".

Ante ello, Donald Trump anunció un paquete de medidas "de represalia", como la suspensión de visas y el incremento de aranceles. Luego de algunas horas, Colombia declinó en su posición y aceptó los términos de Washington, por lo que se suspendieron las sanciones contra el país cafetero.

Al respecto, Abugattas Giadalah consideró que lo ocurrido con Colombia "deja un precedente" a los países sudamericanos, que -a su parecer- no están en condiciones para hacer frente a este tipo de represalias comerciales por parte de EE.UU.

"Lo que está haciendo Estados Unidos es dejar las cosas claras: ‘la potencia mundial soy yo; las personas que violan las normas de Estados Unidos, para Estados Unidos, son delincuentes, por más que en sus países no hayan cometido ningún delito tengo todo el derecho de devolverlos’. Esta es una política estadounidense que viene desde hace algunos años atrás, no es algo nuevo. Lo que hace Trump es reforzar", sostuvo.

"No estamos los países sudamericanos en condiciones de hacer frente a una represalia o una retorsión comercial que imponga Estados Unidos. Esas medidas de coerción que, por cierto, son permitidas por el derecho internacional, la presión económica no es algo que esté prohibido", acotó.

En esa línea, el especialista indicó que, "jurídicamente hablando, un país tiene el derecho de deportar a ciudadanos que se encuentran ilegalmente en su territorio".

"Lo que ha sostenido el presidente Petro es que, el hecho de que una persona sea inmigrante ilegal, no lo convierte en delincuente. Eso es cierto a medias, es decir, un colombiano que se encuentra ilegal en Estados Unidos, de repente, no es delincuente en Colombia, pero el solo hecho de haber violado las normas migratorias estadounidenses ya lo convierte en delincuente en los Estados Unidos y, por tanto, Estados Unidos tiene todo el derecho de deportarlo", explicó.

"La actitud que ha tomado Petro ha sido, creo yo, inconsistente con la realidad. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos es la potencia mundial y por más que el señor Petro considere que es el líder del Socialismo del Siglo XXI o del progresismo […], no están Colombia ni Perú ni Ecuador en condiciones de hacer frente a los Estados Unidos de una manera tan brutal, luego de haber prohibido el aterrizaje de un vuelo inicialmente autorizado", agregó.

Impasse entre Colombia y EE.UU. fue "absurdo"

Asimismo, Abugattas Giadalah calificó de "absurdo" el impasse diplomático que se suscitó entre Colombia y EE.UU., y criticó la posición asumida por Gustavo Petro.

"El impasse que se produjo el domingo, en realidad, es absurdo, es decir, ya se había conversado sobre el vuelo, Colombia ya había autorizado el vuelo y cuando el avión se encontraba en el aire el presidente Petro da la orden de no dejarlo aterrizar, porque es un avión militar. El hecho de que estos deportados vayan en un avión militar o en un avión civil es irrelevante, es decir, cada país realiza estos traslados como puede", refirió.

"La actitud de Petro, desde el inicio de su gobierno, ha sido lamentable, por ejemplo, habla de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, pero hacer que vayan en un vuelo en un avión militar hasta Colombia, para luego regresarlos a Estados Unidos, digamos, es absurdo [...] Yo creo que ha sido simplemente la majadería de Petro, que la ha demostrado no solo ahora, sino a lo largo de su Gobierno en muchos casos", añadió.

A su vez, el especialista consideró que "hay migrantes ilegales que no tienen posibilidad alguna de regularizar su situación" en EE.UU., y también quienes "han caído en ilegalidad tal vez por algún trámite no hecho, el vencimiento de un pasaporte", lo cual serían "situaciones que se podrían subsanar".

"Lo que yo recomendaría es que las personas que están en una situación subsanable, intenten subsanarla lo antes posible o, si ven que esto no es viable, opten por regresar al Perú antes de que me boten. El problema se presenta con las personas que están en situación de ilegalidad y, en una situación además insubsanable. Ahí, yo creo que no se puede hacer nada, o regresan por sus medios o los deportarán si los atrapan. Es lamentable, pero es la realidad, uno sabe a lo que se expone cuando hace esas cosas", puntualizó.