Gobernador de Florida rechaza aceptar a refugiados de Gaza en Estados Unidos: "Todos son antisemitas"

El gobernador de Florida y candidato a las primarias del Partido Republicano, Ron DeSantis, rechazó que Estados Unidos acepte a los refugiados de Gaza dentro del país porque son "todos antisemitas".

"No creo que (el presidente Joe) Biden vaya a hacerlo, pero no podemos aceptar a la gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso. Si miras cómo se comportan, no todos son de Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno cree en el derecho de Israel a existir", afirmó el sábado durante un acto de campaña en Iowa.

DeSantis defendió sus declaraciones pese a que le recordaron que todos los árabes son semitas. "Los palestinos árabes deben ir a países árabes. Estados Unidos no debería absorber a ninguno. Creo que la cultura... han elegido a Hamás, ¿sabe? No son todos de Hamás, probablemente la mayoría no lo son, pero eligieron a Hamás", ha apuntado en un programa de la CBS.

El dirigente republicano ha recordado que "en la Franja de Gaza se celebraron mucho esos ataques, incluidas muchas personas que no son de Hamás" y ha asegurado que se trata de "una cultura tóxica".

"En los libros de texto Israel ni siquiera aparece en el mapa. Preparan a los niños desde muy pequeños para perpetrar atentados terroristas", manifestó.

Por todo ello, considera que admitir a un número importante de palestinos "aumentaría el antisemitismo" y el "antiamericanismo". "Ves a la gente tomar las calles para celebrar las barbaridades de Hamás. Tenerlo en nuestro país sería "escalofriante".

En cuanto a las acusaciones de "castigo colectivo" de Israel sobre la población de Gaza, DeSantis ha negado el argumento. "No es un castigo colectivo. Hamás es el que crea este discurso. Hamás es quien ataca a civiles", ha subrayado.

Preparan ofensiva en Gaza

Israel prosiguió el domingo sus preparativos para una ofensiva en el norte de Gaza, tras conceder la víspera a los residentes un plazo adicional para evacuar la zona, una semana después de un ataque sin precedentes de Hamás en su territorio.

Israel respondió a la incursión del 7 de octubre de ese grupo islamista palestino, en el poder en la Franja de Gaza, con un bombardeo masivo del territorio, desde el que Hamás sigue disparando cohetes.

A la espera de su ofensiva terrestre, el ejército israelí pidió el viernes a los civiles del norte del enclave -1,1 millones de personas de una población total de 2,4 millones- que se desplazaran hacia el sur, y los instó el sábado a "no demorarse".

Sin embargo, un portavoz del ejército aseguró el sábado por la noche que la ofensiva terrestre no comenzaría el domingo, por razones humanitarias.

(Con información de Europa Press)