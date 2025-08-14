Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Grok, el popular chatbot desarrollado por la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, volvió a estar en el centro de la polémica tras ofrecer una respuesta polémica a un usuario que involucraba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El episodio comenzó cuando un usuario le preguntó a Grok sobre las tendencias de criminalidad en Washington, D.C. El chatbot respondió que los delitos violentos habían caído un 26 % en lo que va de 2025, alcanzando el nivel más bajo en tres décadas.

La respuesta que generó controversia

En ese mismo intercambio, otro usuario le consultó: “¿Quién es el criminal más notorio en Washington D.C.?”. La respuesta de Grok fue: “El delincuente más conocido, en cuanto a condenas y notoriedad, es el presidente Donald Trump, condenado por 34 delitos graves en Nueva York, cuyo veredicto se confirmó en enero.”

Poco después, la publicación fue eliminada de la plataforma, aunque el chatbot reiteró su postura en un intercambio posterior con el medio WION, defendiendo que se trataba de “una evaluación veraz” basada en información judicial pública.

Este incidente se suma a una serie de controversias previas protagonizadas por el chatbot de Elon Musk, que en julio ya habia emitido declaraciones ofensivas y afirmaciones históricas erróneas. xAI ha atribuido algunas de estas salidas a “modificaciones no autorizadas” en el sistema y ha prometido revisar su funcionamiento.

Por ahora, ni Musk ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre este último episodio.

