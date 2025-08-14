Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Donald Trump es señalado por la IA de Elon Musk como "el criminal más notorio" en Washington D.C.

El chatbot de xAI provocó polémica al calificar al presidente Donald Trump como ‘el criminal más notorio’
El chatbot de xAI provocó polémica al calificar al presidente Donald Trump como ‘el criminal más notorio’ | Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER / POOL
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La inteligencia artificial de xAI volvió a estar en el centro de la polémica tras emitir un comentario sobre Donald Trump que ha generado reacciones inmediatas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Grok, el popular chatbot desarrollado por la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, volvió a estar en el centro de la polémica tras ofrecer una respuesta polémica a un usuario que involucraba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El episodio comenzó cuando un usuario le preguntó a Grok sobre las tendencias de criminalidad en Washington, D.C. El chatbot respondió que los delitos violentos habían caído un 26 % en lo que va de 2025, alcanzando el nivel más bajo en tres décadas.

La respuesta que generó controversia

En ese mismo intercambio, otro usuario le consultó: “¿Quién es el criminal más notorio en Washington D.C.?”. La respuesta de Grok fue: “El delincuente más conocido, en cuanto a condenas y notoriedad, es el presidente Donald Trump, condenado por 34 delitos graves en Nueva York, cuyo veredicto se confirmó en enero.”

Poco después, la publicación fue eliminada de la plataforma, aunque el chatbot reiteró su postura en un intercambio posterior con el medio WION, defendiendo que se trataba de “una evaluación veraz” basada en información judicial pública.

Este incidente se suma a una serie de controversias previas protagonizadas por el chatbot de Elon Musk, que en julio ya habia emitido declaraciones ofensivas y afirmaciones históricas erróneas. xAI ha atribuido algunas de estas salidas a “modificaciones no autorizadas” en el sistema y ha prometido revisar su funcionamiento.

Por ahora, ni Musk ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre este último episodio.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Metadata

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
Metadata
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Grok X Donald Trump Elon Musk Tecnología

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA