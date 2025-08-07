Sabotean conferencia y ridiculizan a la secretaria de Educación de EE. UU. con música de circo y audios críticos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, fue interrumpida en varias ocasiones durante su participación en la conferencia conservadora organizada por la Young America’s Foundation (YAF), cuando el sistema de sonido del lugar fue hackeado con audios burlones y frases provocadoras.

Todo ocurrió cuando McMahon hablaba sobre la financiación de la educación. A mitad del discurso, una voz interrumpió: “McMahon es una multimillonaria corrupta que no sabe nada de educación”. La frase dejó confundida a la audiencia presente.

A su lado, el exgobernador de Wisconsin y actual presidente de YAF, Scott Walker, intentó restarle dramatismo al momento sugiriendo, en tono de broma, que el Partido Comunista Chino podría estar detrás de la interrupción. “Al parecer, al CCP no le gustó eso. Están usurpando nuestra tecnología”, declaró ante el público.

Pero todo no quedó ahí. Mientras McMahon abordaba el tema de la conciencia social en los programas escolares, sonó el tema principal de la serie cómica estadounidense Curb Your Enthusiasm, conocido por su uso irónico en memes de internet.

Minutos después, durante sus comentarios sobre el estilo de trabajo del presidente Donald Trump, la conferencia fue nuevamente interrumpida por música circense.

Según fuentes internas y reportes, se sospecha que los responsables colocaron altavoces portátiles ocultos en distintas partes del salón, logrando insertar audios en momentos clave del discurso sin que el personal técnico pudiera detectarlo a tiempo.

En declaraciones brindadas a Newsweek, Scott Walker condenó lo sucedido y aseguró: “Los radicales intentaron impedir que se escuchara a la secretaria McMahon, tal como lo hacen con las voces conservadoras en los campus universitarios”.

La designación de Linda McMahon como secretaria de Educación, ya había generado críticas. Varios sectores la señalan por no contar con experiencia previa en el ámbito educativo, y su confirmación en el Senado fue cuestionada por legisladores demócratas, quienes consideraron que no estaba cualificada para el cargo.

