Inesperado giro en caso de Carlos Manzo en México: detienen a su secretaria particular por presunta implicación en su asesinato

Autoridades mexicanas detuvieron este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del asesinado exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de su viuda Grecia Quiroz, actual presidenta municipal, por presuntos vínculos en el homicidio ocurrido el último 1 de noviembre en Michoacán, al oeste de México.

La captura, realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía del Estado, marca la primera detención en el círculo cercano de Manzo y Quiroz, elevando el total de arrestos a 15 en este caso que ha generado protestas nacionales por la inseguridad.



De acuerdo con las investigaciones, Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facilitando el atentado durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan.

El arresto se llevó a cabo en el despacho de Quiroz, y la detenida fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía local, donde un juez libró la orden de aprehensión en su contra.



La detención de Yesenia Méndez Rodríguez



Yesenia Méndez Rodríguez, abogada de profesión, fue secretaria particular de Carlos Manzo desde septiembre de 2024 y continuó en el cargo bajo la administración de Grecia Quiroz, nombrada alcaldesa sustituta tras el asesinato de su esposo.

Agentes de la SSPC y la Fiscalía General de Michoacán la aprehendieron a las afueras de la casa de la cultura, donde se ubican las oficinas centrales del Ayuntamiento de Uruapan, según reporta diario mexicano El Universal.



En una publicación en redes sociales del 21 de julio de 2024, Manzo describió a Méndez Rodríguez como una “mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social”.

Tras el homicidio, la funcionaria expresó en su muro de Facebook: “Se fue mi líder y mi amigo”, según detalla El Universal.

Apenas el 8 de enero, Grecia Quiroz compartió en redes sociales imágenes de un encuentro de trabajo con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, donde aparece Méndez Rodríguez, destacando su rol activo en la administración hasta el momento de la detención.



Al momento del crimen, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de 2025, aunque familiares aseguran que las autoridades no proporcionaron la seguridad adecuada pese a los reclamos del alcalde.

El asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo Rodríguez, fundador del Movimiento del Sombrero –una iniciativa política independiente surgida en 2024 en Uruapan–, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público por el Día de Muertos. El ataque consistió en al menos siete disparos, y el agresor fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

La Fiscalía General de Michoacán identificó al presunto autor material como Víctor Manuel 'N', un menor de 17 años originario de Paracho, cuya participación se confirmó mediante pruebas de rodizonato de sodio y balísticos.

Investigaciones posteriores, a partir de un celular de dos cómplices abatidos, revelaron un chat donde se planeaba el homicidio, leading a la identificación de Jorge Armando 'N', apodado El Licenciado, como autor intelectual y material.

El Licenciado reclutó a la célula asesina y mantuvo comunicación con los implicados, presionándolos para cometer el acto "a como diera lugar", sin importar si Manzo estaba acompañado, incluso por sus hijos, según un informe del diario mexicano Excelsior.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el asesinato fue ordenado por el CJNG y aseguró que "las investigaciones han avanzado de manera sostenida", a fin de capturar a todos los responsables.

El asesinato de Carlos Manzo desató una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad en varias zonas del país. El homicidio del exalcalde, ocurrido durante el Décimo Octavo Festival de Velas, sacudió al país y resaltó la vulnerabilidad de funcionarios locales ante el crimen organizado.