Jeffrey Epstein: nuevos correos electrónicos atribuidos al magnate revelarían más vínculos con Donald Trump

Este miércoles, legisladores demócratas de Estados Unidos difundieron tres nuevos correos electrónicos atribuidos al magnate financiero Jeffrey Epstein que revelarían más vínculos del fallecido empresario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los correos en mención fueron compartidos por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y forman parte de los 23 mil documentos del caso Epstein que fueron entregados a la mencionada comisión.

Entre los correos figura uno de 2011 atribuidos a Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel tras ser acusada de formar parte de la red de tráfico sexual de su pareja.

En la comunicación, el fallecido magnate se habría referido a Donald Trump con el siguiente mensaje: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. [La víctima] pasó horas en mi casa con él; nunca se le mencionó ni una sola vez”.

Otro de los correos fue enviado presuntamente al periodista Michael Wolff y data del 31 de enero de 2019. Aquí, Epstein mencionaría el club privado del mandatario estadounidense Mar-a-Lago y agrega: “Trump dijo que me pidió que renunciara, aunque nunca fui miembro. Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

En otro intercambio de correos, el periodista le habría advertido al empresario que escuchó que CNN planeaba preguntarle a Trump sobre su relación en el debate del 15 de diciembre de 2015.

En el documento, Epstein le pregunta al periodista: “si pudiéramos prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?”, a lo que la respuesta de Wolff fue: "creo que deberías dejar que él solo se ponga la soga al cuello. Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas. Puedes hundirlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda".

Trump y el caso Epstein

Donald Trump en reiteradas ocasiones ha negado estar vinculado en los delitos de abuso y tráfico sexual de Jeffrey Epstein. El mandatario no ha sido acusado por ninguno de ellos; sin embargo, su relación con el fallecido empresario ha sido objeto de debate.

Sobre ello, el presidente estadounidense ha señalado que se distanció de Epstein debido a que este le robó empleados del spa de Mar-a-Lago.

Asimismo, Trump se ha mostrado a favor de la publicación de más archivos gubernamentales sobre el caso Epstein durante su campaña electoral. No obstante, tras su llegada a la Casa Blanca, ha calificado la exigencia sobre una mayor transparencia en el caso como “un engaño”, incluso, demandó al medio The Wall Street Journal por la difusión y el reportaje de un dibujo obsceno que el magnate le habría hecho al mandatario por su cumpleaños.