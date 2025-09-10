Últimas Noticias
Donald Trump pide a la Unión Europea imponer aranceles del 100 % a China y a la India para presionar a Vladímir Putin

El último fin de semana, Trump declaró no estar
El último fin de semana, Trump declaró no estar "contento" con los últimos movimientos de Putin. | Fuente: EFE | Fotógrafo: AL DRAGO / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de EE.UU. busca que Europa se sume a su estrategia de sanciones al petróleo ruso, proponiendo aranceles del 100 % a China e India para presionar a Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por comprar petróleo ruso, con el objetivo de presionar a Moscú a que ponga fin a la guerra en Ucrania, informó este miércoles la cadena CNBC.

La propuesta, de la que informaron a la cadena estadounidense dos fuentes cercanas, se expuso y trasladó durante una reunión entre altos funcionarios de EE.UU. y la UE.

En ese encuentro, Washington dijo estar dispuesto a "igualar" los gravámenes impuestos por Europa a los países asiáticos.

Este sería un nuevo movimiento de Trump para presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a cesar las hostilidades en Ucrania a través del crudo, rubro esencial para la economía de Moscú.

El pasado mes de agosto, el mandatario estadounidense elevó los aranceles a la India hasta el 50 %, como represalia por seguir comprando petróleo ruso.


Según declaró el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, tras una llamada telefónica que mantuvo con líderes europeos en la que también estuvo presente Trump, el estadounidense tampoco ve con buenos ojos que Hungría y Eslovaquia le sigan comprando petróleo a Moscú.

El republicano lleva meses intentando poner fin al conflicto en Ucrania; sin embargo, en las últimas semanas, su rol como mediador se ha ido enfriando.

El reciente fin de semana, Trump declaró no estar "contento" con los últimos movimientos de su homólogo, al que recibió en Alaska el pasado 15 de agosto sin lograr avances concretos.

