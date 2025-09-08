Últimas Noticias
Congreso de EE.UU. obtuvo dibujo que supuestamente Donald Trump le regaló a Jeffrey Epstein por su cumpleaños

Dibujo sería parte de una supuesta felicitación de Donald Trump a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.
Dibujo sería parte de una supuesta felicitación de Donald Trump a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El dibujo está compuesto por un texto rodeado de un bosquejo de la silueta de una mujer desnuda. La imagen fue compartida por el congresista demócrata de California, Robert García, en X.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha obtenido este lunes de manos del Gobierno el llamado "libro de cumpleaños" que se le regaló a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños y en el que hay incluido un dibujo que supuestamente esbozó para la ocasión el presidente, Donald Trump, que ha negado tajantemente su autoría.

El bosquejo, que se compone de un texto rodeado por el dibujo de la silueta de una mujer desnuda, ha sido compartido en la red X por el congresista demócrata de California, Robert García.

El texto es el guion de una conversación ficticia entre Trump y Epstein e incluye una firma manuscrita que pone "Donald" y es muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.

"AQUÍ ESTÁ: Recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe. Trump habla de un "secreto maravilloso" que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!", escribe García.

El guion que hay dentro del dibujo dice "Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey: Yo tampoco, ya que también sé qué es. Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey: Pensándolo bien; sí, las tenemos".

"Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey: De hecho, lo tuve claro la última vez que te vi. Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso", continúa el texto, que va firmado "Donald J. Trump" junto a la mencionada rúbrica a mano.

El contenido del dibujo ya fue adelantado este verano por el diario The Wall Street Journal, al que Trump ha llevado, junto a sus empresas matrices y a los periodistas que firmaron la información, a los tribunales por difamación y pide una compensación no inferior a 10 000 millones de dólares.

El dibujo supuestamente fue hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se regaló a Jeffrey Epstein.

El dibujo supuestamente fue hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se regaló a Jeffrey Epstein. Fuente: EFE

El vicejefe de Gabinete del Gobierno Trump, Taylor Budowich, ha compartido también el dibujo acompañado de varias firmas del actual inquilino de la Casa Blanca para argumentar que se trata de un documento falso.

"Es hora de que Newscorp (matriz de The Wall Street Journal) abra esa chequera, no es su firma. ¡DIFAMACIÓN!", escribe Budowich.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llega después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Donald Trump después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo"), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado pábulo- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.

Tags
Donald Trump Estados Unidos Jeffrey Epstein

