Joe Biden aseguró que no permitirá que Donald Trump los "desvíe de la democracia" en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este viernes que no permitirá que su principal rival en las elecciones presidenciales, el republicano Donald Trump "nos desvíe de la democracia".

"La elección es clara. La campaña de Donald Trump se trata de él, no de Estados Unidos, no de usted. Su campaña está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia para llegar al poder. Nuestra campaña es diferente", dijo el jefe de Estado en un evento desarrollado en Pennsylvania.

Joe Biden también ha reprochado públicamente a Trump que no condenara la violencia política, especialmente tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021.

"Escuchenme claramente: diré lo que no dirá Donald Trump. La violencia política jamás, jamás es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Jamás, jamás, jamás. No tiene cabida en una democracia, ninguna", expresó.

El mandatario estadounidense expuso el papel de Trump en el ataque al Capitolio, cuando una turba de partidarios del republicano invadió el edificio mientras los legisladores certificaban los votos del Colegio Electoral que dieron la victoria al demócrata Biden. Más de 100 policías resultaron heridos, golpeados y atacados por los manifestantes, que rompieron las barreras de las autoridades para irrumpir en el edificio.

"La nación entera lo vio con terror. El mundo entero lo vio sin poder creérselo y Trump no hizo nada", ha añadido. "Fue una de las peores negligencias cometidas por un persidente en la historia de Estados Unidos. Imaginad que hubiera salido a pedir que pararan... pero Trump no hizo nada", culminó.

Problemas para su candidatura

La inhabilitación de Donald Trump como candidato se ha vuelto una compleja batalla legal en decenas de estados. La razón por la que se pide que no se le permita postular en distintas partes del país es debido a su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Colorado y Maine son dos estados que han expulsado al expresidente y empresario de las elecciones primarias en sus territorios. Por otra parte, la Corte Suprema de Michigan y la Secretaría de Estado de California han resuleto a su favor y le permiten continuar con su postulación.

(Con información de Europa Press)