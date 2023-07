EE.UU.: Apuñalan en prisión a exmédico de gimnastas condenado por abusos sexuales

Larry Nassar, un antiguo médico del equipo de gimnasia deportiva de EE.UU., condenado por abusos sexuales a cientos de atletas menores de edad, fue apuñalado en la prisión federal Coleman II, en Florida.

La Oficina de Prisiones de EE.UU. confirmó a EFE que el domingo un preso fue apuñalado en esa prisión federal, pero por razones de privacidad dijo no poder informar del nombre del agredido.

Larry Nassar, según indicó a NBC News un líder del sindicato de empleados de la prisión Coleman II, en el centro-oeste de Florida, fue apuñalado seis veces en el pecho, dos veces en el cuello y otras dos en la espalda y como consecuencia sufrió un colapso pulmonar.



Joe Rojas, presidente del sindicato Local 506, aseveró que su estado es estable.



Lawrence Gerard Nassar, de 59 años y cuya salida de prisión está prevista para 2068, según su ficha carcelaria, ejerció como médico del equipo de gimnasia deportiva de EE.UU. durante 18 años y también prestó servicios en la Universidad de Michigan.

Abusos sexuales y compensaciones

Fue condenado en varios juicios en 2017 y 2018 a penas de cárcel que sumadas equivalen a prisión perpetua, por abusos sexuales a atletas menores de edad y posesión de pornografía infantil.



En 2022 varias gimnastas olímpicas estadounidenses, entre ellas la medallista Simone Biles, reclamaron más de mil millones de dólares de compensación al FBI por no detener a Larry Nassar.



Antes, en abril de 2022, 13 presuntas víctimas de abusos de Larry Nassar habían reclamado 130 millones de dólares al FBI por no investigar las alegaciones de abuso sexual contra el médico.



En 2013, la federación de gimnasia deportiva de Estados Unidos informó a la agencia federal de que tres atletas habían declarado ser abusadas por Larry Nassar, pero el FBI decidió no llevar a cabo una investigación formal.



El médico fue detenido en 2016 tras una investigación de la Policía de la Universidad Estatal de Michigan, donde Larry Nassar estaba ejerciendo la medicina.



La Universidad aceptó en mayo de 2018 pagar 500 millones de dólares de compensación a las más de 300 mujeres que han acusado a Larry Nassar de abuso.



En diciembre de 2021, las gimnastas alcanzaron también un acuerdo judicial por valor de 380 millones de dólares con la federación y el comité olímpico de EE.UU.

(Con información de EFE y AFP)