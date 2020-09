“No pagó ningún impuesto en 10 de los 15 años anteriores”: Trump presenta deudas por cientos de millones, según NYT

Trump rechazó la publicación y aseguró que ha cumplido con pagar sus impuestos. | Fuente: 2020 Getty Images | Fotógrafo: JOSHUA ROBERTS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acumula cientos de millones de dólares en deudas que ya vencieron. Así lo reveló este domingo una investigación del diario The New York Times, que dijo tener acceso a más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario.

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, señala el medio estadounidense sobre Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca se negó a publicar esta información, algo que han hecho todos sus antecesores.

Según precisaron, cuando en 2016 ganó la presidencia de Estados Unidos, Trump desembolsó 750 dólares para pagar impuestos federales y durante el primer año de su administración realizó un pago adicional por el mismo monto.

Deudas vencidas y más declaraciones

La investigación sostiene que la información a la que accedieron también involucra a los cientos de empresas que componen su grupo. Además de información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo.

Sin embargo, señalaron que estas revelaciones no incluyen las declaraciones que hizo el mandatario respecto de sus ingresos personales de 2018 y 2019, los cuales serán publicados en los próximos días.

The New York Times indica que las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él garantizó que pagaría personalmente.

Las declaraciones de impuestos del exmagnate inmobiliario están en el centro de una batalla legal, ya que Trump siempre se ha negado a publicarlas como suele hacer el presidente de Estados Unidos.

Al respecto, los demócratas del Congreso estadounidense han intentado obligar a Trump a que haga públicos sus impuestos, pero no han tenido éxito.

A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1970, Trump, cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa y quien ha hecho de su fortuna un argumento de campaña, se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal por evitar que se divulguen.

Su falta de transparencia da pie a especulaciones sobre el volumen de su riqueza y posibles conflictos de intereses.

Reacción del mandatario

Respecto de las revelaciones del diario, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos” y exhortó al medio a que entregue los documentos en los que se base el artículo, algo a lo que The New York Times se negó.

Trump, por su parte, no tardó en responder y rechazó la información publicada por el diario, la cual calificó de “falsa y totalmente inventada”.

"Son informaciones falsas, totalmente inventadas", afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos", dijo en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

AFP / EFE