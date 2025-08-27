Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

OpenAI reconoce fallos en casos "sensibles" y promete cambios tras demanda por suicidio

La empresa anunció una serie de medidas para evitar este tipo de casos.
La empresa anunció una serie de medidas para evitar este tipo de casos. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Solen Feyissa
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT demandaron a OpenAI y su dueño, Sam Altman, argumentando que el chatbot, bajo el modelo GPT-4o, no aplicó medidas de seguridad pese a reconocer las intenciones suicidas del joven.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresa OpenAI reconoció este martes que su chatbot de inteligencia artificial (AI) ChatGPT comete fallos en casos "sensibles" y prometió cambios tras recibir hoy una demanda por la responsabilidad de su tecnología en el suicidio de un menor de edad en EE. UU.

Este martes, los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT demandaron en California a OpenAI y su dueño, Sam Altman, argumentando que el chatbot, bajo el modelo GPT-4o, no aplicó medidas de seguridad pese a reconocer las intenciones suicidas del joven.

OpenAI publicó una entrada de blog titulada "Ayudar a la gente cuando más lo necesitan" y, si bien no hizo referencia a la demanda, indicó que ChatGPT está entrenado para recomendar a aquellos usuarios que "expresen intención suicida" el contacto de organizaciones de ayuda profesional.

No obstante, reconoció que, pese a tener ese y otros mecanismos de seguridad para cuando detecte que "alguien es vulnerable y puede estar el riesgo", los sistemas de ChatGPT "se quedan cortos" y el chatbot "no se comportó como debía en situaciones sensibles".

La empresa explicó que los mecanismos de seguridad funcionan mejor en intercambios cortos y puede fallar en interacciones largas que "degradan" el entrenamiento de la IA, por lo que trabaja específicamente en que tome medidas si detecta esa "intención suicida" en múltiples conversaciones.

Medidas

ChatGPT, dijo la empresa, reconoce también cuándo el usuario es menor de 18 años para aplicarle medidas de protección, pero ahora incluirá controles parentales para que los responsables de los adolescentes sepan cómo usan esa tecnología, y explora la posibilidad de conectarlos directamente con un contacto de emergencia.

Entre otras cosas, la empresa dijo que sus sistemas de "mitigación" se han centrado en casos de autolesión, pero ahora abarcarán también otros de "angustia emocional", y el modelo GPT-5 será actualizado para ser capaz de "desescalar" situaciones de ese tipo "conectando a la persona con la realidad".

Asimismo, estudia "conectar a la gente con terapistas certificados antes de que estén en una crisis aguda", lo que implicaría crear "una red de profesionales licenciados a los que la gente pueda llamar directamente a través de ChatGPT", pero consideró que esa posibilidad llevará tiempo.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Estados Unidos OpenAI ChatGPT

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA