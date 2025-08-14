Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

La dependencia de la IA podría reducir la destreza médica para detectar cáncer, según estudio

Si bien la IA se ha convertido en una valiosa aliada en la medicina, estudios advierten que su uso podría traer también efectos no deseados
Si bien la IA se ha convertido en una valiosa aliada en la medicina, estudios advierten que su uso podría traer también efectos no deseados | Fuente: Pexels
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Un reciente estudio mostró que los médicos que se acostumbraron a usar IA para detectar posibles signos de cáncer luego tuvieron más dificultades para encontrarlos cuando realizaron el procedimiento sin la ayuda tecnológica.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en la medicina. Desde ayudar a radiólogos a identificar tumores en imágenes hasta asistir a patólogos en la detección de células cancerosas, múltiples estudios han señalado que su uso puede mejorar la precisión y la velocidad de los diagnósticos.

Sin embargo, un nuevo estudio internacional sugiere que la dependencia frecuente de estas herramientas podría tener un efecto no deseado: la disminución de ciertas habilidades clínicas cuando los médicos trabajan sin asistencia tecnológica.

El estudio en detalle

Publicado esta semana en la revista The Lancet Gastroenterology & Hepatology, el trabajo siguió a endoscopistas experimentados en cuatro centros de Polonia que utilizaban IA para detectar pólipos y lesiones precancerosas durante colonoscopias.

El objetivo era evaluar si, después de meses usando la inteligencia artificial de forma rutinaria, su rendimiento cambiaba cuando volvían a realizar el procedimiento sin la ayuda del chatbot. La respuesta fue clara y preocupante: sí cambió, y a peor.

Los investigadores encontraron que la tasa de detección de adenomas —un indicador clave de calidad en colonoscopia— cayó de un 28,4 % antes de la introducción de la IA a un 22,4 % después de su uso prolongado, lo que supone una disminución del 6%.

El reto de integrar la IA sin perder habilidades

El estudio plantea preguntas sobre cómo y cuándo conviene utilizar la inteligencia artificial en la atención médica. Por un lado, cuando está activa, la herramienta sigue mejorando la detección de lesiones. Por otro, la exposición continua parece asociarse a una pérdida de destreza cuando se trabaja sin ella.

Aunque los resultados se limitan a la colonoscopia y solo a un grupo específico de profesionales, la investigación abre un amplio debate: cómo integrar la IA en la medicina de forma que potencie —y no sustituya— las competencias esenciales de los médicos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Metadata

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
Metadata
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
inteligencia artificial medicina colonoscopia salud

Más sobre Más Tecnología

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA