Donald Trump desea suerte a Taylor Swift tras su compromiso con Travis Kelce: "Ella es una persona fantástica"

Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce.
Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce. | Fuente: EFE / Instagram: Taylor Swift
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La declaración de Donald Trump causó sorpresa, ya que en el pasado él mismo había escrito en repetidas ocasiones en su red social Truth Social que odiaba a Taylor Swift.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte a Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es "una persona fantástica".

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

El mandatario fue consultado pocos minutos después de que Swift y Kelce anunciaran en una publicación en Instagram su compromiso, después de llevar juntos desde 2023.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la cantante.

La vez que Donald Trump dijo que odiaba a Taylor Swift

Esta declaración de Donald Trump sorprendió porque en el pasado él mismo escribió en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

ODIO A TAYLOR SWIFT!", compartió en septiembre del año pasado.

Sin ir más lejos, la última vez fue a principios de este mes, cuando afirmó que, desde que hizo comentarios sobre ella en ese sentido, la cantante dejó de estar de moda.

"¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ella ya no es 'POPULAR'?", escribió.

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.

Las diferencias entre Trump y Taylor Swift se intensificaron en plena campaña electoral

El mandatario, que también había dicho que la cantante era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.

Sin emargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.

La noticia del compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial The Eras Tour.

Tags
Donald Trump Taylor Swift Travis Kelce Estados Unidos

