Territorios en venta: cómo Estados Unidos compró parte del mundo

Estados Unidos ha ampliado su territorio a lo largo de su historia mediante compras y cesiones que han ido configurado su actual mapa y que ahora aspira a expandir de nuevo con la adquisición de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio.

En los últimos 200 años, estas son las principales transacciones llevadas a cabo por la Administración estadounidense:

La compra de Luisiana (1803)

En 1803, Estados Unidos adquirió a Francia el vasto territorio de Luisiana por 15 millones de dólares. Este acuerdo, impulsado por el presidente Thomas Jefferson y aceptado por Napoleón Bonaparte, marcó el inicio de una política de crecimiento que definió el mapa moderno de Estados Unidos.

El acuerdo posibilitó al país duplicar su tamaño y consolidar su expansión hacia el oeste. Incorporó casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 23,3 % de su superficie actual.

Florida (1819)

España cedió el este de Florida a Estados Unidos mediante el Tratado de Adams-Onís, firmado en 1819 y ratificado en 1821. No consistió en una compra directa con pago en efectivo, sino una cesión de España a cambio de cinco millones de dólares destinados a saldar reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el país europeo.

Los ríos Sabina y Arkansas fueron elegidos como frontera entre las posesiones españolas y las estadounidenses, trazado fronterizo que se completaba con el área determinada por el paralelo 42.

Texas y la Cesión Mexicana (1845-1848)

Texas, que se había independizado de México en 1836, se incorporó a Estados Unidos en 1845.

Tres años después de la Guerra México-Estadounidense, el Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció la llamada Cesión Mexicana: México entregó amplios territorios —hoy California, Nevada, Utah, Arizona y partes de Colorado y Nuevo México— a cambio de 15 millones de dólares y el pago de deudas por 3,2 millones.

La compra de Alaska (1867)

La compra de Alaska se concretó el 18 de octubre de 1867, cuando Rusia vendió este territorio a Estados Unidos por 7,2 millones de dólares, equivalentes a unos 4,73 dólares por kilómetro cuadrado.

El acuerdo fue impulsado por el zar Alejandro II, quien buscaba evitar que el imperio británico se apoderara de la región tras la guerra de Crimea.

La operación, considerada el primer caso en que Rusia cedió un territorio, fue vista después como un error estratégico, ya que Alaska resultó ser una zona rica en recursos naturales y de gran valor geopolítico. En su momento, la transacción fue criticada por la prensa y figuras como Karl Marx.

Las Islas Vírgenes (1917)

En 1917, Dinamarca vendió a Estados Unidos las Indias Occidentales Danesas, hoy conocidas como Islas Vírgenes estadounidenses, por 25 millones de dólares en oro. La operación incluyó las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, además de otras menores.

La transacción formó parte de los intentos estadounidenses de ampliar su influencia en el Caribe desde 1867.

Otros territorios adquiridos

En 1898, tras la guerra con España, Estados Unidos obtuvo Puerto Rico y Guam mediante el Tratado de París, y se anexionó Hawái ese mismo año. Aunque no todas estas incorporaciones fueron compras directas, formaron parte del proceso de expansión territorial del país.

Y ahora quiere Groenlandia

Desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos ha mostrado interés en adquirir Groenlandia. Ya en 1946, el entonces presidente Harry Truman ofreció cien millones de dólares a Dinamarca por la isla.

Con la llegada al poder de Donald Trump, en su primer mandato (2017-2021), se reavivó el interés por la adquisición del territorio autónomo de Dinamarca.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, subrayó que “Groenlandia no está en venta”, una negativa que llevó a Trump a suspender una visita oficial prevista para septiembre de 2019, lo que generó una breve crisis diplomática.

Durante su segundo mandato, el republicano retomó su ambición sobre Groenlandia. En diciembre de 2024 declaró que la “propiedad y control” de la isla eran una “necesidad absoluta” para la seguridad nacional de EE.UU.

Hoy, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Trump “estaría dispuesto a comprar Groenlandia” y que sus asesores preparan un plan actualizado para adquirir el territorio.