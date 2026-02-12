EE.UU. ejecutó a reo condenado por asesinar a un vendedor ambulante en Florida

Estados Unidos ejecutó a un reo condenado a la pena capital por el asesinato de un vendedor ambulante en el estado de Florida.

Se trata de Ronald Heath, de 64 años, que recibió la inyección letal el pasado martes, 10 de febrero, en una prisión en Raiford, en el norte del estado estadounidense.

“Lo siento. Es todo lo que puedo decir. Gracias”, fueron las últimas palabras de Ronald Heath, antes de ser ejecutado, según reportó la cadena Telemundo.

Ronald Heath fue condenado a la pena de muerte en 1990, por el homicidio de un comerciante un año antes cerca de la localidad de Gainesville, al que tanto él como su hermano dispararon y apuñalaron durante un intento de robo.

Cabe mencionar que Kenneth Heath, hermano del ejecutado, cumple actualmente cadena perpetua en la Institución Correccional de Tomoka, en el oeste de Florida.



Primera ejecución en Florida del 2026

La ejecución de Ronald Heath fue la primera del 2026 en Florida, que el año pasado batió su récord histórico, con 19 ejecuciones, el 40 % del total nacional.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Apenas dos semanas después de esta ejecución habrá otra en Florida, la de Melvin Trotter el 24 de febrero, por asesinar al dueño de una tienda de abarrotes en 1986 en el Condado de Manatee.

