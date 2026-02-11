Humbe en Lima: precios y cómo comprar entradas para su concierto en Costa 21

Humbe llega a Lima y la emoción ya se siente entre sus seguidores. El cantante y compositor mexicano, una de las voces más influyentes del pop latino actual, confirmó su presentación en Perú como parte de su gira internacional Dueño del cielo tour.

El esperado concierto se realizará en noviembre en Costa 21, donde el artista promete una noche cargada de sensibilidad, letras honestas y esa conexión íntima que lo ha convertido en un fenómeno generacional.

La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, un álbum que cierra una trilogía musical y que ha sido destacado por la crítica por su honestidad emocional, madurez artística y cuidado conceptual.

Humbe en Lima: una noche para cantar desde el corazón

Con canciones que se han convertido en refugio para quienes guardan emociones en silencio, Humbe ha construido una comunidad fiel que encuentra en su música consuelo, identidad y catarsis.

El show en Lima será una oportunidad para vivir en directo ese universo sonoro que mezcla vulnerabilidad, fuerza y una estética sonora cada vez más madura. Por una única noche, el intérprete mexicano traerá a Perú el repertorio que lo ha consolidado como una de las figuras más relevantes del pop latino contemporáneo.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Humbe en Lima?

El concierto de Humbe en Lima se realizará el viernes 1 de noviembre en Costa 21. Será una noche marcada por el romanticismo y la cercanía con el público, en la que el artista interpretará algunos de los temas más representativos de su carrera.

Fechas del Dueño del cielo tour en Latinoamérica

15 de octubre – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada 5

– Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada 5 16 de octubre – San Salvador, El Salvador – Complejo Estadio Cuscatlán

– San Salvador, El Salvador – Complejo Estadio Cuscatlán 18 de octubre – San José, Costa Rica – Parque Viva

– San José, Costa Rica – Parque Viva 21 de octubre – Medellín, Colombia – City Hall El Rodeo

– Medellín, Colombia – City Hall El Rodeo 22 de octubre – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

– Bogotá, Colombia – Movistar Arena 24 de octubre – Quito, Ecuador – Coliseo Rumiñahui

– Quito, Ecuador – Coliseo Rumiñahui 25 de octubre – Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire

– Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire 29 de octubre – Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex

– Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex 30 de octubre – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

– Santiago, Chile – Teatro Caupolicán 1 de noviembre – Lima, Perú – Costa 21

– Lima, Perú – Costa 21 5 de noviembre – Santo Domingo, República Dominicana – Hard Rock Cafe

– Santo Domingo, República Dominicana – Hard Rock Cafe 7 de noviembre – San Juan, Puerto Rico – Coca Cola Music Hall

¿Cuándo empieza la preventa?

La preventa de entradas se realizará a través de Teleticket el viernes 13 y sábado 14 de febrero, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Precios de entradas para Humbe en Lima

Estos son los precios de las entradas para el concierto de Humbe en Lima:

Preventa Interbank

Campo A: S/220

S/220 Campo B: S/130

Precio Full

Campo A: S/259

S/259 Campo B: S/153

¿Cómo comprar entradas para ver a Humbe en Lima?

Para adquirir tus entradas en preventa, sigue estos pasos:

Ingresa a Teleticket: visita la web oficial de Teleticket. Crea tu cuenta: regístrate con un correo electrónico válido y completa tus datos personales. Confirma tu registro: revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: inicia sesión y busca el concierto de Humbe en Lima. Espera en la cola virtual: aguarda tu turno para acceder al sistema de compra. Selecciona tus asientos: elige la zona y los asientos disponibles, luego completa el pago. Finaliza la compra: descarga tus entradas y verifica que los datos sean correctos.

(*) Recomendación: no compartas tus entradas con terceros para evitar posibles estafas.

