Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Torneo Apertura?

A cambiar de chip. Luego de la eliminación de la Copa Libertadores de América, Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético con la firme misión de seguir sumando puntos para mantener el liderazgo del Torneo Apertura.
¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo se disputará el sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Alianza Lima vs Alianza Atlético: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?
Alianza Lima llega al partido ubicado en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 6 unidades. Alianza Atlético, en tanto, llega en el octavo puesto con tres puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo. El recinto tiene capacidad para 25 036 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Lma vs Alianza Atlético en vivo por el Torneo Apertura 2026?
En Perú, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Colombia, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 8:00 p.m.
En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.
En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 9:00 p.m.
En Brasil, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Argentina, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Chile, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético comienza a las 10:00 p.m.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Alianza Atlético en vivo por TV y streaming?
El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Alianza Lima vs Alianza Atlético: alineaciones posibles
Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Chávez, Vélez; Castillo, Cantero, Quevedo; Guerrero.
Alianza Atlético: Preto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Díaz, Muñoz; Del Castillo, Lupu, Penilla; Robaldo.