The New York Times pide a Joe Biden que abandone la carrera electoral tras desastroso debate con Donald Trump

El consejo editorial del periódico más influyente de Estados Unidos, The New York Times, pidió al presidente Joe Biden que abandone su campaña por la reelección debido a su desastroso debate contra Donald Trump, poco después de que él asegurara que puede "hacer este trabajo".

En un editorial en el que lo describe como "la sombra de un gran servidor público", estima que el duelo televisado de la víspera entre Joe Biden y Donald Trump demostró que el mandatario demócrata de 81 años "no pasó su propia prueba".

"El mayor servicio público que el señor Biden puede hacer ahora es anunciar que no continuará su carrera a la reelección", añadió el consejo editorial del diario, cuatro meses antes de las elecciones de noviembre y unas seis semanas antes de la convención que debería nominar formalmente a un candidato.

El desempeño calamitoso del octogenario provocó pánico entre los demócratas después de los 90 dolorosos minutos de debate en los que Joe Biden titubeó y dejó frases inacabadas ante los 51 millones de telespectadores que contabilizó el Instituto Nielsen.

Muchos demócratas de a pie cuestionaban su aptitud, pero ningún peso pesado del partido lo ha pedido en voz alta pese a mantener conversaciones entre bambalinas, según la prensa estadounidense.

"No debato tan bien"

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", se defendió el presidente en un mitin en Carolina del Norte.

"Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego", añadió Joe Biden, que afirma tener "la intención de ganar" en ese reñido estado del sureste del país.

"Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar", añadió.

Hasta el viernes por la tarde no preveía por lo tanto retirar su candidatura.

El demócrata recibió un fuerte apoyo del expresidente Barack Obama, una de las voces demócratas más respetadas. "Las noches de debates malos ocurren", dijo.

En un mitin, inclus Donald Trump afirmó que no cree que su rival tire la toalla "porque le va mejor en las encuestas que cualquiera de los demócratas de los que están hablando" para sustituirlo.

Entre ellos destaca la propia vicepresidenta Kamala Harris, junto a algunos gobernadores demócratas, como Gavin Newsom, de California, o Gretchen Whitmer, de Michigan.

Este viernes Joe Biden estaba casi irreconocible pero, al contrario de la víspera, contó con la ayuda de un teleprónter, un aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

Habló con brío ante un público entregado que gritaba "¡Cuatro años más!" y, al igual que el jueves, acusó al republicano, de 78 años, de mentir.

"Una ola de crímenes"

El republicano Donald Trump "es por sí solo una ola de crímenes", opinó sobre el primer expresidente estadounidense condenado y procesado penalmente en varios casos.

A su lado, su esposa Jill Biden, muy implicada en la carrera por la reelección de su marido, lució un vestido blanco y negro con múltiples estampados con la palabra "vota".

Daba la impresión de que el bando de Joe Biden esperaba que para noviembre se hubiera desvanecido la terrible impresión que dejó el jueves por la noche y que la gente se quedara con las "mentiras" difundidas por Donald Trump y la preocupación por la democracia estadounidense.

Después de Carolina del Norte, Biden tenía previsto ir a Nueva York para asistir a una ceremonia que conmemora una de las primeras movilizaciones LGTB en Estados Unidos, en junio de 1969, y a un encuentro con los donantes.

El sábado recaudará fondos en la elegante zona turística de Hamptons, una oportunidad también para tomar el pulso de su apoyo financiero, en una carrera electoral extremadamente costosa. (Con información de AFP)