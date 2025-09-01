Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Trump advierte que la eliminación de aranceles frenaría la inversión "histórica" en EE.UU.

El mandatario estadounidense reiteró su posición sobre los aranceles.
El mandatario estadounidense reiteró su posición sobre los aranceles. | Fuente: EFE | Fotógrafo: AARON SCHWARTZ / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense indicó que gracias a los aranceles “recíprocos” aplicados, se invertirán más de “15 trillones de dólares” en Estados Unidos, lo que calificó como “récord”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que, si se eliminan los aranceles impuestos por su gobierno, la inversión "histórica" en el país se frenará y la nación podría convertirse "en un país del tercer mundo".

Según el mandatario, gracias a los aranceles "recíprocos" aplicados, se invertirán más de "15 trillones de dólares" (15 billones de euros) en Estados Unidos, lo que calificó como "un récord" y aseguró que gran parte de esa inversión se debe directamente a su política comercial.

"Si se permite que un tribunal de izquierda radical elimine estos aranceles, ¡casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato!", escribió en su red social Truth Social.

Fallo contra aranceles 

El viernes, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estas medidas quedan fuera del marco legal. No obstante, la corte decidió mantenerlas temporalmente en vigor.

De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, la política arancelaria seguirá vigente hasta mediados de octubre, con el fin de dar tiempo a una posible apelación del Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Trump, quien ya había anticipado que recurriría la decisión, recalcó que "el tiempo apremia" y pronosticó que, si los aranceles son eliminados, Estados Unidos se convertirá "en una nación del tercer mundo, sin esperanza de volver a la grandeza".

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Estados Unidos Aranceles

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA