Estados Unidos ha acelerado el envío de armas a Ucrania ante la intensificación de los ataques rusos en el Donbás y ahora completa sus entregas en solo 72 horas, reveló este martes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

El aumento de la rapidez se produce en un momento que EE.UU. percibe como decisivo para el futuro de Ucrania y con el que Rusia parece querer emular las grandes batallas terrestres del siglo pasado.

Ante el comité de Exteriores del Senado, Blinken explicó que Estados Unidos y sus aliados han estado buscando por todo el mundo equipos militares que los ucranianos sepan usar y que puedan serles útiles para hacer frente a Rusia.

Según el titular de Exteriores, el envío de esa ayuda se ha acelerado y ahora el Gobierno estadounidense es capaz de completar nuevos envíos de armas en 72 horas desde que reciben el visto bueno del presidente estadounidense, Joe Biden.

Cuando los equipos militares que se mandan solo tienen tecnología estadounidense, el plazo puede ser de solo 24 horas, lejos de las semanas que se solía tardar antes, detalló Blinken.

Entre otras cosas, EE.UU. está enviando a Ucrania vehículos blindados, drones y proyectiles antitanque de varios tipos, incluidos los famosos Javelin, que se han convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana por haber acabado con muchos de los carros blindados que Rusia usó al inició de la ofensiva.

Los rusos ahora están usando menos carros blindados y más artillería de largo alcance, por lo que Ucrania y EE.UU. están ahora evaluando cuáles son las mejores armas para hacerle frente.

Nuevas armas para guerra diferente

Ese cambio en las condiciones sobre el terreno centró la reunión que mantuvieron en Kiev el domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y Blinken, quien hoy ofreció al público nuevos detalles sobre ese encuentro.

Blinken explicó que el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, asistió a la reunión y juntos evaluaron qué tipo de armas necesita ahora el Gobierno de Ucrania.

"La naturaleza de la batalla está cambiando y dirigiéndose al este y el sur de Ucrania. Ellos (los rusos) se están adaptando y nosotros nos estamos adaptando. Pasamos mucho tiempo con el presidente Zelenski y con el ministro de defensa repasando qué era lo que ellos creían que necesitaban para luchar de manera efectiva", dijo Blinken.





Aunque Zelenski ha pedido en el pasado un mayor apoyo a EE.UU., Blinken aseguró que ambas partes están "en gran parte" de acuerdo sobre cuáles deben ser los siguientes pasos en asistencia militar.

Estados Unidos está, además, intensificando la colaboración con sus aliados para modernizar los equipos militares que usaban hasta ahora los ucranianos y que, en algunos casos, datan de la Unión Soviética.

En concreto, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, participó este martes en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una reunión con ministros de Defensa de unos 40 países para hablar sobre cómo incrementar la ayuda a Ucrania.

Unos 713 millones adicionales en ayuda

Después de su visita a Kiev, Austin y Blinken anunciaron que EE.UU. y otros miembros de la OTAN darán unos 713 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania y a otros 15 países en Europa.

De esos fondos, unos 320 millones irán directamente a Ucrania para ayudar a las fuerzas armadas a modernizarse, detalló este martes el jefe de la diplomacia estadounidense.

Estas donaciones serán diferentes a otras que ha efectuado Washington ya que, esta vez, Estados Unidos no enviará a Ucrania armas que tiene almacenadas, sino que se le entregará al Gobierno de Zelenski dinero para que pueda comprar lo que necesite.

De manera paralela a la entrega de armas, Estados Unidos ha reanudado esta semana su actividad diplomática en Ucrania con el regreso al país de los diplomáticos que habían salido por la invasión rusa.

Esos diplomáticos están regresando a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania y cerca de Polonia, y se están estudiando las condiciones de seguridad para reabrir la embajada en Kiev, detalló Blinken.

Nuevo paquete de ayuda en el Congreso

Por último, Blinken confirmó que el Gobierno de Biden pedirá pronto al Congreso un nuevo paquete para Ucrania, aunque todavía se desconoce cuál será el importe de la nueva ayuda.

El último paquete de asistencia para Ucrania que aprobó el Congreso fue de 13.600 millones de dólares, aunque ese dinero ya casi se ha agotado, según dijo Biden la semana pasada.

Zelenski, por su parte, ha dicho que su país necesita 7.000 millones de dólares al mes para continuar la resistencia a Rusia y recuperarse de la devastación económica de la guerra.

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Estados Unidos ha dedicado más de 4.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, entre ellos 3.400 millones de dólares desde el comienzo de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

