Un lugar "repugnante" y peligroso: ¿Cómo es la prisión federal de Nueva York donde estará recluído Nicolás Maduro?

Las últimas 24 horas han sido decisivas no solo en la historia de Venezuela, sino también en el destino de Nicolás Maduro, el dictador chavista que llevaba más de 10 años dirigiendo los destinos del país sudamericano.

Tras ser capturado en Caracas por agentes de las Fuerzas Especiales norteamericanas, Maduro Moros fue conducido a Estados Unidos (EE.UU.). El periplo, según información de la agencia EFE, inició a bordo del buque USS Iwo Jima. Luego, fue trasladado a Nueva York, en un avión militar que partió desde Guantánamo, Cuba. Posteriormente, fue llevado en helicóptero al distrito de Manhattan desde la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart.

Finalmente, una caravana de vehículos policiales escoltó a Nicolás Maduro hasta el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerá mientras afronta el proceso judicial por ser presunto líder del denominado Cártel de los Soles, una red supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos", según la acusación de la fiscalía neoyorquina.

Justamente, la cárcel en la que se encuentra Nicolás Maduro ha sido el lugar de reclusión de conocidos capos del narcotráfico internacional, como Joaquín "el Chapo" Guzmán o Ismael “el Mayo” Zambada, quienes fueran líderes del Cártel de Sinaloa. ¿Cómo es esta prisión federal que ha sido descrita como un "infierno en la tierra"?

Camas de acero y bloques de cemento por paredes: ¿cómo es el MDC?



El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC) es la única prisión federal de dicho estado, luego del cierre del Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan, donde estuvo recluído el delincuente sexual Jeffrey Epstein hasta su suicidio en su celda, en 2019.

Ubicada en Brooklyn, alberga a un promedio de 1 200 reos a la espera de ser juzgados por tribunales federales y es una de las que peor reputación tiene en EE.UU., al punto que ha sido descrita como un "infierno en la tierra", debido a sus durísimas condiciones de vida, caracterizadas por la insalubridad y su alta tasa de violencia entre reclusos.

Varios presos con casos mediáticos han calificado como "repugnante" al MDC. Ghislaine Maxwell, quien fuera socia y cómplice de Epstein, denunció condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" en dicha prisión y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en ´El silencio de los corderos´.

Por su parte, el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunció, en una carta hecha pública por su abogado, que había presenciado homicidios y apuñalamientos al interior del lugar.

Michael Cohen -exasesor del presidente Donald Trump y que también estuvo interno en dichas instalaciones, en 2020, acusado de evasión fiscal- recordó detalles de dicha cárcel, a propósito del internamiento del rapero Sean 'Diddy' Combs.

"[Combs] se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies que puedo asegurarles que es repugnante", aseguró.

Cabe destacar que, en 2019, varios presos denunciaron tratos inhumanos, después de permanecer siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción, pese a las bajas temperaturas de quince grados bajo cero. Además, denunciaron falta de agua y comida infestada de gusanos, mientras que sus abogados acusaban la falta de servicios médicos y personal.

La situación motivó a que los prisioneros interpongan una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de 1 600 de ellos con unos diez millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.

Además, el caso motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía "planes de contingencia adecuados" a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.