Militar de EE.UU. muere tras caer por la borda de un buque en las operaciones en el Caribe

La muerte del cabo ocurre en medio de una fuerte presencia naval estadounidense en el Caribe vinculada a operaciones del comando
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El militar, originario de Florida, fue buscado durante 72 horas por medio de barcos y aeronaves de la Marina y fue declarado muerto hace dos días, pero hasta el jueves su deceso se hizo público.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el último jueves la muerte del cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, tras caer por la borda del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima durante unas operaciones en el Mar Caribe.

La caída de Oforah fue reportada el 7 de febrero mientras el IwoJima operaba en el Caribe, de acuerdo con declaraciones de la Marina a medios locales.

La búsqueda incluyó cinco buques de la Marina, equipos de rescate de superficie del Iwo Jima y al menos diez aeronaves -helicópteros y aviones de patrulla marítima- que rastrearon una amplia zona del mar sin éxito, y las autoridades señalaron que las circunstancias exactas del incidente están bajo investigación.

"Estamos de luto junto con la familia Oforah. La pérdida del cabo es profundamente sentida por todo el equipo y su dedicación al servicio no será olvidada", expresó en un comunicado el coronel Tom Trimble, quien estaba a cargo de la unidad a la que pertenencia el militar.

La muerte del cabo ocurre en medio de una fuerte presencia naval estadounidense en el Caribe vinculada a operaciones del comando "lanza del Sur" que ha dejado más de 105 supuestos narcotraficantes asesinados y unos 40 botes ligados a estructuras del narcotráfico destruidos con ataques letales.

Además, esta unidad militar sirvió como antesala para la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

