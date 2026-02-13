Más petróleo, menos sanciones y una pronta cita: Venezuela y EE.UU. apuntan ahora a una buena sintonía

Este jueves 12 de febrero, los líderes de Venezuela y Estados Unidos volvieron a presumir de sus buenas relaciones, consolidadas a la luz de la cooperación en materia petrolera bajo el dictado de Washington, después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

En esta peculiar y desequilibrada relación, la Administración de Donald Trump encontró en Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, a una "socia" dispuesta a complacer las exigencias del mandatario republicano, quien en sus redes sociales catalogó los vínculos entre Washington y Caracas de "extraordinarios" y celebró que se está llevando "muy bien" con la mujer a cargo del país suramericano.

"El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano", aseguró Trump en una publicación de Truth Social, en la que también desautorizó a Harry Sargeant III, un magnate estadounidense que The Wall Street Journal había señalado como mediador en la reactivación del sector petrolero de Venezuela.

Esa buena sintonía entre Trump y Rodríguez podría traducirse pronto en un encuentro cara a cara. Así lo reveló la inquilina interina del Palacio de Miraflores, que en una entrevista con la cadena NBC sostuvo: "Me han invitado a Estados Unidos".

"Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", aseveró al medio estadounidense.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Aunque no se refirió a ninguna fecha específica, en el horizonte aparece un posible escenario si se concreta una cumbre que Trump planea realizar con líderes de América Latina en marzo. De acuerdo con la agencia AP, que cita a una fuente de la Casa Blanca, la reunión se llevaría a cabo el 7 de marzo en Florida, unas semanas antes del viaje del mandatario estadounidense a China, país cuya creciente influencia en la región es motivo de preocupación para Washington.

Rodríguez escolta al secretario de Energía de EE. UU. en una visita a instalaciones de Chevron

Estos acercamientos se dan en medio de lo que Rodríguez calificó de una "exitosa" visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Venezuela.

En el segundo día de su recorrido, Wright, recibido con honores de Estado el miércoles, recorrió junto a la mandataria venezolana una de las plantas operadas por la petrolera estadounidense Chevron en la faja petrolífera del Orinoco, zona que se extiende por 55.314 kilómetros cuadrados al este del país y que alberga las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

En concreto, Wright y Rodríguez visitaron instalaciones en Morichal, distrito en el sur del estado Monagas, correspondientes a Petroindependencia, una de las empresas mixtas en las que Chevron es accionista minoritaria de la estatal PDVSA.

“La reunificación del talento de las empresas estadounidenses y la pasión del pueblo venezolano y los recursos aquí: el cielo es el límite”, afirmó el funcionario de la Administración Trump a periodistas en el lugar.