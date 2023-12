Visa a Estados Unidos: ¿Qué debo hacer si me roban o pierdo el documento durante mi viaje?

Presta atención a esta información porque a cualquier persona le puede pasar y es muy importante saber exactamente qué hacer.

Te vas de viaje a Estados Unidos, pasas unos días increíbles y de pronto se te pierde la visa. Te la robaron, la dejaste en algún lado y no te acuerdas, y no sabes qué hacer. En esta nota te explicamos todo lo relacionado para que no tengas problemas para volver a tu país.

Lo primero que debes saber es que si pierdes tu visa a Estados Unidos, no la puedes reemplazar de forma inmediata por un duplicado. Lo que deberás hacer es volver a iniciar el trámite desde el inicio. Y esta vez deberás presentar el reporte policial que recibiste tras perder el documento.

¿Qué hacer si pierdo mi visa a Estados Unidos?

Esto le ha pasado a muchas personas cuando han viajado a EE.UU., así que no te preocupes que todo tiene solución.

Primero, dirígete a una estación de polícia y avisa que has perdido o te han robado tu visa. Desde ahora saca una foto a tu documento, ya que será muy util para hacer tu reporte ante las autoridades.

Cuando recibas tu parte policial, también será importante que le saques una copia. Otro punto a tomar en cuenta es que te pedirán una copia impresa del formulario I-94, que se puede descargar por internet fácilmente.

Segundo, acércate al consulado de tu país a reportar la pérdida o robo. Y tercero, contacta con la Embajada de Estados Unidos que te entregó la visa americana y explica todo lo sucedido, ya con documentos en mano. Posiblemente te pedirán una copia de tu visa.

Siguiendo estos pasos, no tendrás ningún problema para volver a tu país, ya que te brindarán los permisos correspondientes. Igual, cuida tu visa y no la pierdas.