Recibir la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 será "liberadora" a la hora de viajar, dijo este jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, al referirse a la posibilidad de que se elimine la cuarentena para los vacunados.



El periódico "The Times" informó hoy de que el Reino Unido planea introducir a partir del 26 de julio viajes libres de cuarentena para los británicos que han sido vacunados con las dos dosis, como se exige actualmente a los que vuelven al b de los países en la lista ámbar, como es el caso de España o Francia.



Durante una visita a la planta de automóviles Nissan en Sunderland, en el noreste de Inglaterra, Boris Johnson fue preguntado por los periodistas acerca de la supresión de los 10 días de cuarentena.



"Todo el mundo está frustrado por los viajes durante el verano, (pero) la doble dosis será liberadora", dijo el "premier".



"Quiero hacer posible los viajes, pero tengo que hacer hincapié en que este año no será como cualquier otro año debido a las dificultades por la COVID-19. La gente no debería esperar que estará libre de inconvenientes", insistió el jefe de Gobierno.



Solo los territorios en verde - como las islas Baleares (España), Madeira (Portugal) o Malta- están exentos de la cuarentena, mientras que en el caso de los destinos en rojo -India o países de Sudamérica- los viajeros deben hacer la cuarentena al volver al Reino Unido en un hotel designado por el Gobierno y hacerse cargo de los gastos.



Según pudo saber "The Times", la nueva medida solo se aplicaría a los residentes en el Reino Unido con acceso al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés), pero puede alcanzarse pronto un acuerdo para ampliarlo a todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE).

