El ministro de Asuntos Sociales del estado federado de Hesse, Kai Klose, informó también de un viajero procedente de Sudáfrica que presenta "varias mutaciones características de ómicron". | Fuente: AFP (Referencial)

Dos pasajeros que aterrizaron el pasado 24 de noviembre en el aeropuerto de Múnich (Alemania), procedentes de Sudáfrica, fueron confirmados, mediante PCR, como infectados con la variante ómicron del coronavirus, informó este sábado el Ministerio de Sanidad bávaro.



Tras conocer por la prensa las informaciones sobre la nueva variante ómicron, ambas personas pidieron que se analizara si en su caso se trataba de la misma.



El ministerio llamó a todas las personas que viajaron en el mismo vuelo a ponerse en contacto de inmediato con las respectivas autoridades sanitarias.



"Todas las personas que en lo últimos 14 días hayan estado en Sudáfrica deberían reducir inmediatamente sus contactos, someterse a un test PCR, explicitar su historial de viaje y ponerse de inmediato en contacto con el departamento de salud", agregó la portavoz del dicho ministerio en un comunicado.



El ministerio recuerda, además, que todas las personas que ingresen a Alemania procedente de uno de los ocho países catalogados ayer por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología como zonas de riesgo por variante del virus deberán guardar cuarentena de 14 días, también si está inmunizados.



Antes de abandonar la cuarentena deberán realizarse, además, un test PCR.



"Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la nueva variante" tanto en Baviera como en Alemania, señaló la portavoz.

50 personas en cuarentena

Señaló que "todavía no está claro hasta qué punto es más contagiosa esta nueva variante y si lleva a más hospitalizaciones" y agregó que hasta que la ciencia tenga las cosas más claras, es necesario ser prudentes.



En vista de las de por si elevadas cifras de contagio recordó que la población está llamada a reducir los contactos, a llevar mascarilla y mantener la distancia y sobre todo, a vacunarse.



Agregó que Baviera ha reaccionado con rapidez a la nueva variante ómicron y precisó que de los pasajeros llegados ayer de Ciudad del Cabo, 50 se encuentran en cuarentena en este estado federado.



En el caso de dos ciudadanos extranjeros que dieron positivo por SARS-CoV-2, se está analizando si se trata de la variante ómicron, precisó, y añadió que estas dos personas se encuentran aislados en un hotel ya que no tienen residencia en Baviera.



La portavoz apeló a los ciudadanos a no viajar a los países catalogados como zona de riesgo por variante y subrayó que de momento todavía no están claros los efectos la misma, pero señaló que "es al menos tan contagiosa como la variante delta, y posiblemente más peligrosa".

Casos sospechoso

Esta mañana, el ministro de Asuntos Sociales del estado federado de Hesse, Kai Klose, informó a través de su cuenta de Twitter que "la variante ómicron ha llegado ya con una muy alta probabilidad a Alemania".



Se refería en concreto a un viajero procedente de Sudáfrica que presenta "varias mutaciones características de ómicron".



"Existe por lo tanto una sospecha elevada. La persona en cuestión se encuentra en aislamiento domiciliario", precisó.



El viajero, con la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, había aterrizado el pasado 21 de noviembre en el aeropuerto de Fráncfort y comenzó a desarrollar síntomas a lo largo de la semana. Se espera que el lunes se conozca el resultado de la secuenciación completa.



Klose apeló a todos aquellos llegados de África austral en la última semana a limitar sus contactos y a testearse.

Zona de riesgo y restricciones



Alemania declaró ayer zona de riesgo por presencia de la nueva variante ómicron tanto a Sudáfrica como a otros siete países de la región: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia y Zimbabue.



Esta medianoche entran en vigor las restricciones para los viajeros procedentes de la región.



La declaración como zona de riesgo por variante implica que las aerolíneas procedentes de esta región podrán trasladar a Alemania únicamente a ciudadanos alemanes y que éstos deberán guardar, tras ingresar al país, una cuarentena de 14 días, también si están vacunados.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.