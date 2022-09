El último miércoles se registraron 21.817 nuevos casos en 24 horas y 90 muertos, según datos del Ministerio de Salud italiano. | Fuente: EFE

El Ministerio de Sanidad italiano actualizó desde hoy las reglas para las cuarentenas por la COVID-19 que pasarán de 10 a 5 días con una prueba negativa y de 14 días si se sigue siendo positivo al virus.



Según la nueva circular ministerial, importante sobre todo ante el inicio del nuevo curso escolar, para los casos que hayan sido siempre asintomáticos o que hayan sido inicialmente sintomáticos pero lleven asintomáticos al menos 2 días el aislamiento podrá finalizar a los 5 días siempre que se realice una prueba de antígenos o molecular que resulte negativa.



Actualmente eran 10 días en los que era obligatorio el aislamiento antes de someterse a una nueva prueba.



"En caso de positividad persistente el aislamiento podrá interrumpirse al final del día 14 desde el resultado positivos", añade la nueva normativa.

Nuevas medidas para próximo año escolar

Las nuevas reglas además de en los lugares de trabajo afectarán también al nuevo curso escolar, ya que el ministerio de Educación decidió suspender la didáctica a distancia para los alumnos con covid.



Además en el próximo año escolar en Italia tampoco será necesario ni mascarillas ni distancia entre los alumnos y no habrá lecciones a distancia para los positivos ya que la COVID-19 será tratada como una gripe y el alumno se reincorporará cuando no tenga más síntomas.



Aunque la situación no preocupa en Italia, este miércoles se registraron 21.817 nuevos casos en 24 horas y 90 muertos, según datos del Ministerio de Salud



Se realizaron un total de 167.495 pruebas, lo que supone una tasa de positividad 13 %, en descenso respecto al 14,9% del martes

