Según la OMS, la potencial circulación simultánea de la COVID-19 y gripe estacional aumentan el riesgo de enfermedad grave y muerte en las personas vulnerables. | Fuente: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) resaltaron este miércoles que la pandemia de la COVID-19 no ha terminado y que es necesario proteger la salud de la población, sobre todo, de los más vulnerables.



"Aunque no estamos en el mismo lugar que hace un año, está claro que la pandemia de la COVID-19 no ha acabado. Vemos indicadores al alza de nuevo en Europa, sugiriendo que ha empezado otra ola de infecciones", consta en un comunicado conjunto de OMS-Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea (CE).



La potencial circulación simultánea de la COVID-19 y gripe estacional aumentan el riesgo de enfermedad grave y muerte en las personas vulnerables, lo que incrementaría la presión en hospitales y personal sanitario, "ya exhaustos después de casi tres años en la primera línea de la pandemia".



Millones sin vacunar

De ahí que estos organismos destaquen la importancia de las medidas de salud pública y de la vacunación, "nuestra herramienta más efectiva".



"Urgimos a los países de la región europea a priorizar la protección de los grupos más vulnerables administrando de forma conjunta las vacunas contra la gripe y la COVID-19 cuando sea factible", señalan.



Millones de personas aún no han sido vacunadas contra la COVID-19, por lo que los gobiernos deben aumentar esfuerzos para que las reciban, incluidas las dosis de refuerzo, combinadas con la de la gripe, sobre todo, el personal sanitario, los mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades subyacentes.



"El hemisferio sur, donde recién terminó el invierno, experimentó una temporada de gripe temprana y muy activa. No sabemos exactamente qué esperar en la región europea, pero podríamos ver un escenario similar", señala el comunicado.

(Con información de EFE)

