Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski

Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el de EE.UU., Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2 600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320 000 hogares se han quedado sin calefacción.