Embajador de Birmania en Londres denunció que un agregado militar ha ocupado la sede diplomática

El embajador birmano Kyaw Zwar Minn permaneció en el exterior de la sede diplomática de su país en Londres, pero no le permitieron ingresar. | Fuente: AFP or licensors

El embajador de Birmania en el Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, denunció este miércoles que un responsable militar vinculado a la junta birmana “ocupó” la sede diplomática de su país en Londres y le ha impedido acceder.

Al ser consultado sobre quién se encuentra en el interior de la embajada, Kyaw Zwar Minn indicó que se trata de un agregado militar birmano en Londres. “Ellos ocupan mi embajada”, señaló.

En marzo la junta militar llamó a consultas a su embajador luego de que el diplomático emitiera un comunicado pidiendo la liberación de la dirigente civil Aung San Suu Kyi, quien fue capturada cuando los militares tomaron el poder en Birmania.

Protestas alrededor de embajada

Manifestantes se congregaron alrededor de la embajada birmana en Londres este miércoles, cuando se hizo público que el embajador no podía entrar.

"Cuando me marché de la embajada, se precipitaron al interior y la tomaron. Pertenecen al ejército birmano (…) Dijeron que recibieron instrucciones de la capital y que no me dejarían entrar (…) No pueden hacer eso. El gobierno británico no los autorizará", dijo el diplomático al diario The Daily Telegraph.

El ministerio británico de Relaciones Exteriores dijo que estaba "recabando más información tras un incidente en la embajada de Birmania en Londres".

El Reino Unido, antigua potencia colonial, sancionó a varios responsables de la junta castrense, entre ellos su jefe Min Aung Hlaing, por su papel en el golpe que derrocó al gobierno civil birmano comandado por Suu Kyi.

Crisis en Birmania

Al menos 600 civiles, incluidos unos 50 niños y adolescentes, han muerto víctimas de la represión desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Birmania, por el cual los militares derrocaron el Gobierno Civil.

Estas cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos también indican que hay 2 700 detenidos, de las cuales sus familias y abogados no tienen noticia y han sido declaradas como desaparecidas.

Al respecto, un grupo de diputados depuestos del partido de Aun Suu Kyi entregarán a la Organización de las Naciones Unidas pruebas de violaciones de derechos humanos “a gran escala” en ese país asiático.

AFP

