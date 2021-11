El INS realizó un mapa de calor con la identificación de 3 212 casos de infección con el nuevo coronavirus hasta la semana del 12 de noviembre. | Fuente: Andina

El 82 % de personas infectadas por la COVID-19 en los últimos días en el país corresponden a personas no vacunadas o que cuentan con una sola dosis, precisó Javier Vargas, médico epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud (INS).



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, el médico indicó que el porcentaje es producto de un mapa de calor elaborado por el INS hasta el 12 de noviembre y con la identificación de 3 212 casos de infección con el nuevo coronavirus.



"El 82 % de más de 3 200 casos que se han identificado en la semana 45 no tienen las vacunas completas. Estamos hablando de personas que están infectadas y la gran mayoría de estas personas no están hospitalizadas. Siempre encontramos más del 80 % de infectados que no han iniciado su proceso de vacunación o que lo han iniciado pero no lo han completado", aclaró.



Javier Vargas también indicó que la proporción de personas no vacunadas contra la COVID-19 en UCI del país es el 90 %.

"Lo importante en cuanto a los infectados es que son el principal factor que contribuye a la propagación y mantenimiento de la pandemia, a la transmisión activa en la comunidad", agregó.



Incremento de casos en regiones del norte

El médico epidemiólogo afirmó que se ha observado un incremento de casos en las últimas semanas Lima y el Callao, por mayor densidad poblacional, pero tambien en Sullana (Piura), Huaraz (Áncash), y en general en ciudades de la costa norte.



"No tenemos todavía todos los elementos que nos permitan indicar que ya estamos frente a una tercera ola, pero sí es algo que preocupa porque mas del 95 % del virus que circula es delta y es posible que la exposición previa a las olas anteriores y lo avanzado de la vacunación en la población este deteniendo que se dispare los infectados por la COVID-19", explicó.



