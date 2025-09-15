Últimas Noticias
La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

Tras el incidente, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar lo ocurrido y aseguraron no estar interesados en una escalada.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, "la OTAN está en guerra con Rusia" y "no requiere de pruebas adicionales".

La OTAN se encuentra de hecho en guerra con Rusia, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, al comentar la ayuda occidental a Ucrania.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según el portavoz, al brindar apoyo directo e indirecto al adversario de Moscú, la Alianza se ha involucrado "de facto" en el conflicto armado.

Las nuevas declaraciones del Kremlin se producen después de una incursión de drones rusos la pasada semana en territorio de Polonia.

Tras el incidente, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar lo ocurrido y aseguraron no estar interesados en una escalada.

Moscú no ha confirmado oficialmente el uso de drones rusos

Moscú no ha confirmado oficialmente la implicación de drones rusos en el suceso, pero tampoco ha desmentido la versión de Varsovia.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".

OTAN Kremlin

